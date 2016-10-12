Силуанов констатировал преодоление сложного периода в экономике

Российская экономика пережила сложный период и теперь будет двигаться вперед, заявил на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов. «Мы вовремя провели бюджетную консолидацию в 2016 г., не увеличили количество денег в обращении, не увеличили безработицу, как это было в других странах. Это было сложно, это привело к снижению реальных доходов. Но в конце концов мы прошли этот сложный период и сейчас будем двигается вперед», - цитирует его ТАСС.

Правительство внесет проект бюджета на 2017-2019 гг. в Госдуму 28 октября, сообщил министр. По его словам, трехлетний бюджет нацелен на возобновление инвестиционного роста, «ограничивает расходы, снижает дефицит, а значит, снижается инфляция и процентные ставки». «Поэтому бюджет, как инструмент экономической политики, серьёзно влияет на рост экономики», - отметил он.

Трехлетний бюджет отвечает задачам достижения макроравновесия, считает руководитель Минфина. «Нужно устранять дисбаланс бюджета, который сложился в этом году и останется довольно высоким в следующем году (около 2%), так как на его покрытие уходят деньги, рассчитанные на инвестиции», - пояснил он.

Небольшую долю в источниках финансирования дефицита бюджета составят внешние заимствования, сказал Силуанов. «Я думаю, что это уровень $7 млрд, как мы обычно присутствовали на рынке», - отметил он. По его оценке, объем ликвидности российского рынка позволяет наращивать объем внутренних заимствований России в 2017-2019 гг., передает «Интерфакс». Министр предупредил, что «здесь надо не перегнуть палку, чтобы инвесторы не требовали высоких ставок и коротких бумаг».

Траты Резервного фонда в ближайшие три года Минфин планирует сокращать, чтобы сохранить его к концу 2019 г. «Мы не можем бесконечно тратить наши резервы, структура источников финансирования (дефицита бюджета - прим. "Интерфакса") две трети - это Резервный фонд, одна треть - это внутренние заимствования и приватизация. В этом году, надеюсь, будет больше доходов от приватизации. Поскольку таких пакетов в ближайшую трехлетку мы не планируем, то структура будет изменяться следующим образом - будут резко сокращаться траты Резервного фонда, чтобы на конец трехлетки сохранить его уровень в достаточном объеме», - сказал он.

10 октября в Госдуме Силуанов говорил, что при формировании трехлетнего бюджета в расходных статьях будут выделены несколько приоритетов. «Приоритет будет отдан оборонным расходам, это геополитическая задача. Поставлена задача обеспечить на 70% современное вооружение, и она будет выполнена несмотря на все ограничения финансовых ресурсов», - цитирует «Банки.ру.» Также среди приоритетов он назвал обеспечение «достойной заработной платы» бюджетников с одновременным увеличением производительности труда.