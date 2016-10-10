Минэкономразвития не будет пересматривать прогноз по инфляции в 5,8% в этом году

Пересматривать прогноз по инфляции на текущий год уже не планируется, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

В бюджетные проектировки на 2017 г. закладывается фактический уровень инфляции в 2016 г. в 5,8%. Однако и ЦБ, и Минэкономразвития считают, что показатель будет ближе к нижней границе прогнозного коридора 5,5-6%. Улюкаев не исключает, что инфляция опустится даже ниже и составит по итогам года 5,4%.

«Нет, не пересматривали (прогноз) и не будем пересматривать. Вероятно, факт будет меньше, но сейчас нет смысла этим заниматься», - заявил Улюкаев в Стамбуле.

«Через две недели в Госдуму вносить (проект бюджета). Конечно, не будем пересматривать. Времени нет на это», - добавил министр.