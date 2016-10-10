Улюкаев: таргет по инфляции в 4% будет достигнут раньше прогноза ЦБ России

Инфляция в России достигнет 4% ранее прогнозируемого Банком России срока, считает министр экономического развития Алексей Улюкаев.

ЦБ России в рамках политики инфляционного таргетирования намерен достичь инфляции в России в 4% к концу 2017 г.

«Потребительская активность сейчас очень низкая, поэтому таргет по инфляции в 4% Центральным банком будет достигнут раньше, чем они сами думают об этом», – сказал Улюкаев.

Как говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Центробанка России, вероятность снижения инфляции до 5,5% по итогам текущего года повысилась. В документе отмечается, что выводы и рекомендации, содержащиеся в нем, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

«Текущая динамика инфляции соответствует официальному прогнозу Банка России на 2016 г. в базовом сценарии (5,5–6,0%). При отсутствии в ближайшие месяцы новых негативных ценовых шоков рост цен к концу года окажется около нижней границы данного диапазона», – отмечается в документе.

В бюллетене также подчеркивается, что инфляционные ожидания перестали снижаться, оставаясь на повышенном уровне.

«В этой связи риски недостижения цели по инфляции в 2017 г. сохраняются. Инфляция остается на нисходящей траектории, однако произошедшее замедление темпов роста цен пока недостаточно для уверенного достижения цели в 4% в 2017 г.», – отмечается в исследовании.