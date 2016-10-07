Правительственная бюджетная комиссия одобрила бюджет на «трехлетку»

Правительственная бюджетная комиссия сегодня одобрила проект федерального бюджета на 2017-2019 гг. и рекомендовала рассмотреть его на заседании кабинета министров, рассказали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. Но прогноз социально-экономического развития на «трехлетку» Минэкономразвития придется доработать, говорят два из них.

«При формировании проекта мы исходим из осторожной оценки экономической ситуации на мировых рынках, из консервативной оценки», - заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании: в бюджет заложена цена нефти в $40/баррель и возможное сохранение санкций до конца прогнозного периода.

Проект бюджета (см. таблицу) рекомендовано направить в правительство. Его рассмотрят на заседании 13 октября.

А вот прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития придется привести в соответствие с бюджетом до следующей недели, говорит федеральный чиновник. Разногласия по прогнозу преодолевались почти две недели. Минэкономразвития не соглашалось с предлагаемыми Минфином параметрами курса рубля к доллару и инфляцией. Минфин закладывает в проект бюджета курс рубля к доллару – 67,5 руб. в 2017 г., 68,7 руб. в 2018 г. и 71,1 руб. в 2019 г., следует из «Основных направлений бюджетной политики», с которыми ознакомились «Ведомости». Прогнозная инфляция - 4%. Заложенный на «трехлетку» прогноз обменного курса у представителей Центробанка при обсуждении не вызвал никаких возражений, защищается представитель Минфина. Инфляция возражений тоже не вызывала — в Минфине верят, что Банк России достигнет цели в 4% в 2017 г.

В прогнозе Минэкономразвития рубль значительно крепче – 65,5 руб., 64 руб. и 64,5 руб. за доллар соответственно. И другая инфляция: с 4,9% в 2017 г. она снижается до 4,1% к 2019 г.

Прогнозные параметры курса рубля и инфляции, на которых настаивает Минфин, делают прогноз социально-экономического развития набором счетных величин для бюджета, сетует чиновник Минэкономразвития: ничего общего с развитием это не имеет.

Вообще, разногласий между министерствами по параметрам курса в 2017 г. нет, небольшие трения были по 2018 г., а камнем преткновения стал 2019 г., рассказывает чиновник. Было даже специальное поручение председателя правительства поправить прогноз, знают два чиновника.

Если смотреть средние значения курса и цены нефти в 2016 г., то они около $40/барр. и 67 руб./доллар, уточняет чиновник Минфина: когда нефть в начале августа стоила около $40, соответствующий ей курс был примерно 67 руб. Базовый же тренд российской валюты - на ослабление из-за разницы инфляционной динамики с таргетом США. А еще, добавляет чиновник Минфина, доллар будет дорожать из-за ужесточения денежно-кредитной политики США — ФРС делает это быстрее других центробанков.

Динамика развития экономики совпадает в проектировках Минфина и прогнозе Минэкономразвития — 0,6% ВВП в 2017 г. и рост до 2,1% к 2019 г. При более слабом рубле и более низкой инфляции по сравнению с прогнозом Минэкономики темп экономического роста (в реальном выражении) будет несколько выше, соглашается эксперт, участвующий в обсуждении.

Прогноз находится в стадии доработки, подтвердил замминистра экономического развития Алексей Ведев на заседании трехсторонней комиссии: инфляция будет 4% в течение всего прогнозного периода.