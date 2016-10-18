Реальные доходы россиян снизились, люди стали меньше тратить – Медведев

Безработица в России находится на уровне прошлого года, хотя реальные доходы населения уменьшились, что отражается на уровне розничной торговли, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Уровень безработицы сохраняется практически на той же самой цифре, что и в прошлом году, – 5,6%. С другой стороны, экономическая ситуация остается непростой, реальные доходы людей уменьшились, люди наши стали меньше тратить, и, конечно, это не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатели розничной торговли», – сказал Медведев на совещании о ходе реализации плана действий правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 г.

Реальные располагаемые доходы в августе упали на 8,3% в годовом выражении, сообщал Росстат, их падение ускорилось и достигло максимума с декабря 2008 г. (тогда было минус 10,7%). За январь – август 2016 г. доходы в реальном выражении упали на 5,8%.

Ранее зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач выразил мнение, что реальные доходы выйдут на докризисный уровень в 2020 г. Он отметил, что в настоящее время в России «огромный провал по реальным доходам населения и в 2015 г., и в 2016 г.». «На самом деле достаточно умеренные и медленные темпы роста на 2017–2019 гг. Мы только где-то к 2020 г. выйдем на докризисные показатели по реальным доходам населения», – сказал он.