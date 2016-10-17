Минтруд спрогнозировал сроки восстановления реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян вернутся на докризисный уровнь к концу 2018 г, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в эфире телеканала НТВ.

«Я говорю о тех реальных показателях зарплат и пенсий. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года произойдет уже восстановление. Рост начнется уже в 2017–2018 г. И вот в течение трех лет, 2018, 2019 г., мы исходим из того, что эти доходы восстановятся», – сказал Топилин (цитата по агентству «Прайм»).

Ранее зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач выразил мнение, что реальные доходы выйдут на докризисный уровень в 2020 г. Он отметил, что в настоящее время в России «огромный провал по реальным доходам населения и в 2015 г., и в 2016 г.». «На самом деле, достаточно умеренные и медленные темпы роста на 2017-2019 гг. Мы только где-то к 2020 г. выйдем на докризисные показатели по реальным доходам населения», - сказал он.