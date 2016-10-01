Клепач ожидает инфляцию в 2017 году на уровне 4,5-4,7%

Потребительские цены в России в 2017 г. вырастут на 4,5-4,7%, заявил в субботу, 1 октября, в кулуарах Международного инвестиционного форума в Сочи зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач, который ранее отвечал за макроэкономическое прогнозирование в Минэкономразвития.

Он отметил, что несмотря на ожидания, что к декабрю текущего года инфляция будет ниже 6%, ставка ЦБ в реальном выражении все равно высока. «В этих условиях это все равно 4 с лишним процента в реальном выражении - это слишком высокий уровень», - приводит его слова ТАСС.

Клепач подчеркнул, что такой уровень ключевой ставки «прогнозирует высокий реальный уровень процентных ставок по кредитам». «Это от 12 до 15 (процентов), а для малого бизнеса, если нет льготных субсидий, это 24 (процента) и выше», - указал он.

Чтобы стимулировать рост экономики в России, Клепач предложил пойти на увеличение бюджетного дефицита. «Уровень долга у нас низкий - 12% ВВП, можем увеличить», - сказал он, добавив, что реальный объем ВВП ниже потенциального, и, по оценке ВЭБа, разрыв составляет 2,5-5%. «В этих условиях расходы не сокращают, а увеличивают как стимулирующие», - резюмировал экономист.