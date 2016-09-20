ВЭБ ожидает инфляцию в России на уровне 5,7-5,8% по итогам 2016 года – Клепач

Внешэкономбанк ожидает инфляцию в России по итогам 2016 г. на уровне 5,7-5,8%, сообщил зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

«Есть прогноз Минэкономразвития, то, что говорил Улюкаев (Алексей Улюкаев, министр экономического развития), где-то 5,7-5,8%, у нас тоже, по сути, такая же оценка на этот год», - сказал Клепач.

В начале сентября глава Минэкономразвития сообщал, что МЭР ожидает по итогам этого года инфляцию в России в размере 5,7-5,8%. По мнению замглавы Минфина Максима Орешкина, инфляция в России на конец 2016 г. может достичь исторического минимума в 5,7%.