Минэкономразвития в очередной раз скорректировало динамику роста экономики на 2017 год

Это нужно, чтобы свести бюджет хотя бы на бумаге

Экономика постепенно выходит на траекторию роста, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям: «Пока [рост] очень слабенький, и будем надеяться, что восстановительные возможности здесь не исчерпаны».

Рост ускорен директивно, по поручению правительства. Прогноз Минэкономразвития теперь таков: в 2017 г. – 0,6% ВВП, в 2018 г. – 1,7% и в 2019 г. – 2,1%, следует из базового сценария обновленного прогноза социально-экономического развития («Ведомости» ознакомились с ним). В предыдущем прогнозе было 0,2, 0,9 и 1,2%.

Это третья за октябрь корректировка макропрогноза. На сей раз изменены только динамика экономики в реальном выражении и розницы (см. таблицу на стр. 05). Минэкономразвития уже исполняло сторонние прогнозные требования – ЦБ и Минфина: инфляция стала 4% на всю трехлетку, курс доллара – 67,5, 68,7 и 71,1 руб. в 2017–2019 гг. Вновь уточненный прогноз направлен в Минфин, который внесет его с бюджетом в правительство, говорит представитель Минэкономразвития.

Базовый вариант в нынешнем виде – не прогноз экономического развития, а набор счетных параметров под бюджет, констатирует эксперт, участвующий в обсуждениях: «Цена нефти $40 за баррель на все три года – что-то новое в прогнозировании». При такой цене нефти рост даже в 0,6% невозможен, объясняет он. Модели Минэкономразвития известны, категоричен федеральный чиновник, а цифры должны быть такими, как сказано.

Если выбирать модели благоразумно, они станут источником знаний, писал профессор школы им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Дэнни Родрик в книге «Экономика решает»: «Если использовать их догматически, результатом будет чрезмерное самомнение и неэффективная государственная политика».

Традиционно Минфин настаивал на более крепком рубле в макропрогнозе – это означало более низкие доходы бюджета, меньшие расходы и сбережение резервов.

Но теперь расходы зафиксированы на все три года и задача Минфина – уложиться в целевой дефицит: 3,2% ВВП в 2017 г. 2,2% в 2018 г. и 1,2% в 2019 г. Надо просто утвердить бюджет, переделывать его никто не будет, объясняет чиновник финансово-экономического блока: по-нормальному сделаем в 2017 г.

И курс, и инфляция – параметры для балансировки доходов и расходов, чтобы добиться правильной цифры дефицита, к прогнозированию и развитию это не имеет отношения, подтверждает другой чиновник.

Улучшение динамики ВВП в Минэкономразвития объяснили изменением показателя запасов. Впервые примерно за три года во II квартале 2016 г. этот показатель вышел в плюс, говорит представитель министерства. Расти динамичнее экономика может (до 1,1% в 2017 г. с ускорением до 2,4% в 2019 г.), но по сценарию «базовый плюс» (цена нефти – $48), говорил замминистра экономического развития Алексей Ведев, такой прогноз в министерстве считают более реалистичным. Многое будет зависеть от розничного товарооборота, как долго будет продолжаться сберегательная модель поведения, объясняет он: если возникнет потребительская активность, то ситуация сразу может скорректироваться. С текущим уровнем инвестиций в 20% ВВП, с ухудшающейся демографией российская экономика вряд ли сможет расти быстрее 1–1,5% в год, сомневается федеральный чиновник.

В Минфине рассчитывают, что динамика инвестиций в основной капитал перейдет в положительную область – в среднем 1,8% в год, сказано в пояснительной записке к проекту бюджета. Предположение, будто целевая инфляция в 4% может быть достигнута в 2017 г., означает, что сжатие кредитной активности и ограничение спроса негативно повлияют на инвестиции, розницу и ВВП, категоричен министр экономического развития Алексей Улюкаев. Минэкономразвития прогнозирует продолжение инвестиционного спада на 0,5% в 2017 г. и медленный рост на 1,2 и 2% в 2018–2019 гг., такой слабой динамике способствовало замораживание накопительной части пенсий. Хуже будет и с реальными доходами населения – все три года рост ниже 1%, но Минэкономразвития ждет, что население будет отказываться от сберегательной модели поведения.

Пересмотр прогноза в третий раз за месяц говорит о приоритете бюджетного планирования, отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка. Арифметические упражнения нужны, чтобы как-то сбалансировать бюджет, согласен Владимир Тихомиров из БКС. Это показывает, в какой тупик правительство само себя загнало, продолжает эксперт, участвующий в бюджетных дискуссиях: «Пытаются свести на бумаге то, чего не могут свести по жизни».