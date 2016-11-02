План развития конкуренции ФАС почти готов

Проект, рассказывал Артемьев, устраивает системные министерства, тогда как отраслевые говорят: «Да зачем это нужно?»

Правительство приняло сотни нормативно-правовых актов, связанных с защитой и развитием конкуренции, сложилась судебная практика, но указа президента о развитии и защите конкуренции еще не было», – заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на конференции «Ведомостей»: идею создать такой план одобрили и президент, и председатель правительства. Сейчас проект разослан на обсуждение в министерства и вскоре будет представлен президенту.

Документ за последние два месяца стал гораздо более проработанным, ФАС с рабочей группой Экспертного совета собирает предложения и замечания, часть из них носит принципиальный характер, часть – технический, сообщил министр открытого правительства Михаил Абызов – во вторник у него было обсуждение проекта указа. Как только документ будет готов, он будет вынесен на общественное обсуждение, заверил Абызов.

Проект, рассказывал Артемьев, устраивает системные министерства, тогда как отраслевые говорят: «Да зачем это нужно?»

Указ («Ведомости» ознакомились с проектом, актуальность текста подтвердили два эксперта) сделает развитие конкуренции приоритетом президента, правительства и других органов власти, позволит поставить Генпрокуратуру и Верховный суд на службу этой цели, утвердить Национальный план развития конкуренции на 2017–2018 гг. Как объяснял Артемьев, дорожные карты развития конкуренции будут и для отраслей. В том числе военно-промышленного комплекса.

В ближайшие два года предстоит утвердить меры, которые превратят сферы естественных монополий в конкурентные рынки и ограничат ГУПы и госкомпании в возможности покупать акции и доли в хозяйственных обществах.

Компании с госучастием должны будут к 1 июля 2017 г. объявить, с какими профильными активами на конкурентных товарных рынках готовы расстаться. Развитие конкуренции предложено сделать приоритетом и при организации закупок государства: конкурсы, где есть субъективная оценка качества, будут заменяться на электронные аукционы; в электронную форму перейдут и закупки, в которых есть гостайна.

Для инновационных товаров ФАС предлагает ввести преференции в закупках государства и госкомпаний. В плане нашли отражение и идеи принудительного лицензирования лекарств, и ограничение на создание ГУПов и МУПов, и введение антимонопольного комплаенса. Частные компании с выручкой более 7 млрд руб., которые получают преференции от государства, предлагается обязать отдавать 10% закупок (но не более полученной преференции) малому бизнесу.

Развивать конкуренцию в борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства будут МВД, Следственный комитет и ФСБ.

В развитых странах менее 5% госзаказа идет через аукционы, а ФАС предлагает тотальный отказ от открытых конкурсов, замечает эксперт «Деловой России» Алексей Ульянов: на торгах будет снижение цены, контракты будут заключаться с однодневками, возникнет коррупция. Сомнительны и принудительное лицензирование, и государственная регламентация закупок частного бизнеса, говорит он.

Важно, чтобы в плане была проблема импортозамещения – эта политическая линия жестко ограничивает конкуренцию иностранных компаний, план развития конкуренции без нее будет неполон, считает старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков.

Действия властей пока часто противоречат развитию конкуренции, хотя необходимые законы и даже статьи Конституции есть, замечает Новиков. Указ поможет преодолеть скепсис относительно необходимости развития конкуренции, рассуждает Новиков. Главное, что даст указ, – политическую поддержку, он засвидетельствует, что с чиновников будут спрашивать и за что именно, заключает Новиков.