Налоговая нагрузка на недвижимость может вырасти

Налоговая нагрузка на недвижимость может начать расти из-за готовящихся в правительстве поправок в законодательство о кадастровой оценке («Ведомости» ознакомились с текстом проекта). Проект поправок разработан, подтвердил представитель Минэкономразвития, правительство поручило доработать его в аппарате правительства.

По кадастровой стоимости рассчитываются налоги с недвижимости, поступающие в бюджеты регионов. Действующий закон запрещает увеличивать кадастровую оценку до 2020 г., снижать ее можно. В 2017–2019 гг. она фиксируется на уровне начала 2014 г. или года, когда регион сделал ее базой для налога на недвижимость. Правительство предлагает смягчить запрет – разрешить регионам самим решать, пересматривать или нет оценку и как часто это делать (сейчас – не чаще чем раз в три года и не реже чем раз в пять лет). О своем решении регионы должны сообщить правительству до 20 декабря 2016 г.

Законопроект сводит на нет введенный в июле мораторий на пересмотр оценки, передал через пресс-службу президент ТПП Сергей Катырин. Поправка – это не отмена моратория, пересматривать оценку можно будет только после того, как регион перейдет на новую систему, т. е. создаст государственного оценщика (они станут монополистами на этом рынке. – «Ведомости»), спорит представитель Минэкономразвития. Только регион обладает полной информацией о качестве кадастровой оценки и объективности кадастровой стоимости, настаивает он.

Льгота для регионов С 2018 г. регионы смогут решить, оставить ли компаниям льготу по налогу на движимое имущество. Она будет действовать лишь в тех регионах, которые ее одобрят. В 2015 г. она сэкономила бизнесу 110,8 млрд руб., свидетельствуют данные ФНС. Более половины всех выпадающих доходов пришлось на 10 регионов: они недополучили около 60 млрд руб. Из них 25,6 млрд руб. – Москва.

Сложно представить себе регионы, которые откажутся от возможности повысить оценку и доходы бюджета в кризис, замечает председатель комитета по вопросам недвижимости ТПП Александр Каньшин. Именно благодаря мораторию предприниматели впервые получили возможность прогнозировать на несколько лет вперед свои налоговые затраты, сетует он. Мораторий выгоден крупному бизнесу, который успел провести переоценку и добиться комфортной для себя кадастровой стоимости, говорит президент НП «Экспертный совет» Алексей Каминский.

Граждане в этом году впервые платят налог на имущество по кадастровой стоимости, многие забывают, что сумма в перспективе вырастет примерно в 5 раз, поэтому еще мало кто оспаривал оценку, замечает Каминский. Для граждан мораторий просто фиксирует статус-кво, оставляя кого-то с качественной, а кого-то с завышенной или заниженной стоимостью, полагает он.

Многие предприниматели жалуются, что кадастровая оценка зафиксирована на высокой докризисной точке, добавляет Каньшин. Есть вероятность, что при переоценке в некоторых регионах стоимость снизится, считает он, но в Москве, которая переоценила в этом году коммерческую недвижимость, она только выросла.

Даже если поправки будут приняты и государственные оценщики смогут заново провести оценку, она не станет качественнее, как надеется правительство, уверен Каминский, причины ошибок – в качестве исходной информации, а никаких серьезных мер для ее улучшения пока не предпринято.