Вмененный налог для бизнеса в 2017 году не вырастет

Размер единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в 2017 г. может сохраниться на уровне 2016 г. Сохранить коэффициент-дефлятор для ЕНВД предложит комитет Госдумы по бюджету и налогам, заявил его председатель Андрей Макаров (цитата по «Интерфаксу»). Ранее правительство предложило установить коэффициент для ЕНВД на три года вперед в зависимости от прогноза инфляции. В 2017 г. по правительственному законопроекту налог должен вырасти на 5,17%, в 2018 г. – на 4,81%, в 2019 г. – на 4,09% (коэффициенты 1,891, 1,982, 2,063 соответственно).

Повышение налоговой нагрузки на такое большое число представителей малого бизнеса необоснованно, предупредил Макаров, «позицию поддерживает также премьер-министр Дмитрий Медведев».

Это будет уже вторым замораживанием коэффициента – в 2016 г. он был сохранен на уровне 1,798. У председателя правительства договорились, что на 2017 г. оставим тот же коэффициент, что и в 2015–2016 гг., говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев в интервью Reuters. По его оценкам, при росте ставки малый бизнес в 2017 г. заплатил бы на 4 млрд руб. больше, в 2018 г. – на 8 млрд, в 2019 г. – на 12 млрд. Но непонятно, останутся ли плательщики в белом секторе или уйдут в тень при таком росте нагрузки, предупредил Улюкаев. По данным ФНС, за 2015 г. было заплачено 79,1 млрд руб. ЕНВД.

Мораторий в помощь Ранее Минэкономразвития предлагало ввести мораторий на увеличение МРОТа при расчете страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. С июля 2016 г. МРОТ был увеличен с 6204 до 7500 руб., а с ним в 2017 г. вырастут и взносы. С января 2017 г. они составят от 27 900 до 191 790 руб. (в 2016 г. – от 23 153 до 158 648 руб.). Таким образом, нагрузка на предпринимателей вырастет на 21%, указывало Минэкономразвития.

Против повышения налоговой нагрузки выступал и бизнес. По оценкам «Опоры России», из-за увеличения коэффициента ежегодно на 5% за три года бизнес заплатил бы минимум дополнительные 12 млрд руб. Хотя президент Владимир Путин обещал до конца 2018 г. не ухудшать налоговые условия.

В 2015 г., по данным ФНС, ЕНВД платило около 2,1 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Любое изменение налоговой нагрузки на бизнес крайне негативно, говорит сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. И даже косвенное повышение нагрузки – увеличение МРОТа (см. врез), коэффициентов. Но стратегически ЕНВД уйдет в прошлое, считает он: останутся предприниматели, использующие патенты и компании на упрощенной системе. ЕНВД вводился для вывода бизнеса из теневого сектора, вспоминает вице-президент Института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, заменив все налоги одним платежом.

После 2017 г. право регулировать ставки можно отдать регионам, заявил Макаров, установив верхний порог. Такой вариант обсуждается, подтверждает федеральный чиновник, сам ЕНВД действует только до 2021 г., для предпринимателей останутся патентная и упрощенная системы. Но ЕНВД выгоднее, чем патенты, не согласен индивидуальный предприниматель. При использовании патента должно быть не более 15 работников, а торговая площадь – до 50 кв. м (на ЕНВД – 150 кв. м).