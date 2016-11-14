Регионы смогут сами решить, кто получит налоговые каникулы

Провести амнистию частных предпринимателей поручил в сентябре президент Владимир Путин: освободить самозанятых от налогов и взносов на два года. Но Минфин эти каникулы предложил ограничить, распространив их только на репетиторов, домработниц, нянь и сиделок. Такие поправки Минфина в Налоговый кодекс на прошлой неделе поддержала комиссия по законопроектной деятельности, а правительство внесло их в Госдуму ко второму чтению пакета налоговых изменений. Надо попробовать, как механизм будет работать, объяснял министр труда Максим Топилин.

Но комитет Госдумы по бюджету предложил разрешить регионам самим составить перечень видов деятельности, на которые будут распространяться каникулы, сообщили «Интерфакс» и «Прайм». Самозанятые должны будут встать на учет в налоговых органах и в 2017–2018 гг. смогут не платить налоги. Спустя два года им предстоит решить – прекратить заниматься своей деятельностью, зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели или выплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Перечень Минфина был слишком узкий, жаловались эксперты и предприниматели. Это около 5% от всех самозанятых, говорит Олеся Сапа из «Опоры России». По данным ФНС на июль 2016 г., на оказание услуг по репетиторству было выдано 5677 патентов (5,8% от общего числа выданных патентов за исключением торговых услуг), еще 314 – на уборку и ведение домашнего хозяйства (0,3%) и 1453 – по присмотру за детьми и больными (1,4%). Самые распространенные виды деятельности среди самозанятых – фитнес-тренеры и парикмахеры, рассказывает Сапа. По данным ФНС, парикмахеры получили 8542 патента, тренеры – 3233.

Сами регионы пока не оценивали, будут ли расширять перечень видов деятельности, говорят опрошенные региональные чиновники. Нужно сделать список максимально широким, считает чиновник Калужской области, пример с расширением патентной системы уже показал эффективность. Например, в Москве, по данным департамента экономической политики, за первое полугодие 2016 г. число выданных патентов выросло на 80% к тому же периоду 2015 г., а доходы за I квартал от патентов выросли более чем на 70% – с 1,3 млрд до 2,3 млрд руб.