Минэкономразвития отказалось от ужесточения закона о закупках госкомпаний

Минэкономразвития договорилось с госкомпаниями и естественными монополиями, как реформировать систему их закупок. Поправки в законодательство обсуждались в понедельник на совещании у министра экономического развития Алексея Улюкаева с представителями крупнейших заказчиков.

С начала года госкомпании и монополии закупили на 17 трлн руб. (см. график). Их заказ в отличие от государственного пока регулируется слабо. 93% закупок непрозрачные: Минэкономразвития насчитало 3800 способов, в том числе «закупка на основе устойчивых хозяйственных связей», «иной не запрещенный законом способ» и «наш любимый способ закупки». На такие закупки приходится 55% заказа госкомпаний, еще 38% – у единственного поставщика.

Премьер Дмитрий Медведев поручил установить единый закрытый перечень способов закупок, которые должны проходить на универсальных торговых площадках, напоминает замруководителя ФАС Рачик Петросян. Но после года обсуждений поправки были приняты Госдумой только в первом чтении и без жесткого регулирования процедур. Были аргументированные возражения со стороны участников рынка, рассказывал замминистра экономического развития Евгений Елин в интервью «Ведомостям». Чтобы найти выход из тупика, была создана рабочая группа, куда вошли крупнейшие закупщики: «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Росатом», «Россети», «Роскосмос». Минэкономразвития не вошло, чтобы не навязывать свое мнение, уточнял Елин.

В результате на совещании Минэкономразвития решило отказаться от жесткого регулирования. Министерство будет требовать от госкомпаний того, что сами они требуют от своих «дочек», рассказал Елин. Закрытого перечня способов закупок в законе так и не появится. Действовать государство будет через советы директоров компаний, где у него контрольная доля, рассказывает участник совещания: например, добьется внедрения модельного положения о закупках или переведет их на рекомендованные площадки. На совещании много говорилось о том, что нужно отказаться от регулирования через закон и переходить к регулированию через советы директоров, подтверждает участвовавший в совещании руководитель практики госимущества «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Станислав Пугинский.

Универсальные площадки На них предполагается объединить как государственные закупки («Сбербанк-АСТ», ЕЭТП, «РТС-тендер», ЭТП ММВБ и АГЗ Татарстана), так и государственные торги (закреплены за Российским аукционным домом).

Минэкономразвития предлагает смягчить даже действующий закон. Оно готово вывести из-под регулирования законом закупки финансовых услуг, сделки с недвижимостью, которую продает государство, а также внутригрупповые сделки, говорит Елин: если компания, например, добывает нефть и поставляет ее на свой НПЗ, зачем объявлять конкурс? О подобных исключениях просили правительство «Газпром» и «Роснефть».

Не придется госкомпаниям (в случае принятия таких поправок) публиковать в информационной системе извещения о закупке у единственного поставщика. Это вместе с выведением из-под регулирования внутригрупповых сделок на 30% снизит трудозатраты компаний на организацию закупок, говорится в материалах к совещанию, с которыми ознакомились «Ведомости».

Но есть правила, на которых Минэкономразвития вынуждено настаивать, говорит Елин: публикация информации о закупках в единой информационной сети (не у единственного поставщика. – «Ведомости»), поддержка малых и средних предпринимателей, импортозамещение. Заказы до 400 млн руб. придется размещать только на универсальных электронных площадках (в первом чтении – до 200 млн руб., см. врез) и по ограниченному перечню процедур, заказчик будет обязан заключать договор с победителем.

Минэкономразвития не согласилось вопреки пожеланиям госкомпаний ограничить публикацию данных, составляющих коммерческую тайну. Информация должна быть в системе, можно обсуждать, будет она доступна только регуляторам или широкой общественности, говорит Елин.

Минэкономразвития предложит все эти поправки ко второму чтению законопроекта, говорит Елин. Против такого смягчения собирается выступить ФАС. В той части, в какой решение будет за компаниями, закупки останутся непрозрачными, считает Петросян. Нужен закрытый перечень процедур, настаивает он: пусть компании открыто выбирают единственного поставщика, если он им нужен, но не обманывают, маскируя это под конкурентную процедуру.

То, что регуляторы стали прислушиваться к мнению заказчиков, можно только приветствовать, отметил директор по закупкам «Россетей» Юрий Зафесов. Абсолютная унификация закупок не обязательно повысит их эффективность, говорила на конференции «Ведомостей» замдиректора Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Светлана Авдашева: из статистики госзакупок не следует, что она «хотя бы цены позволит понизить, не то что качество исполнения повысить».