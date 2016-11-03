Правительство обсуждает передачу регулирования госзаказа в Минфин

Надо сделать Минфин единственным министерством, отвечающим за регулирование закупок государства и госкомпаний, предлагает в письме первому зампреду правительства Игорю Шувалову министр открытого правительства Михаил Абызов («Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил автор). В госзакупках тратятся деньги бюджета, а значит, регулировать их надо Минфину и, следуя принципу одного окна, ему же отдать регулирование закупок госкомпаний, пишет Абызов: тогда и работа над каталогом закупаемых товаров завершится в кратчайшие сроки, эффективность контроля повысится, конкуренция на торгах вырастет, а цены, наоборот, снизятся. Кроме того, Минфин сможет принудительно отзывать бюджетные обязательства на сумму полученной при закупках экономии, сказано в письме.

Письмо получено и отправлено в министерства, комментирует представитель секретариата Шувалова. В Минфине заявили, что решать будет правительство. Пересадка чиновников, которой сопровождается передача полномочий, не будет эффективным способом улучшения контрактной системы, уверен Евгений Елин, замминистра экономического развития, курирующий систему закупок.

Госзакупки и закупки госкомпаний – почти 30 трлн руб. (см. график на стр. 05). Создать каталог закупок к 2017 г. должно Минэкономразвития, интересовался задачей «Ростех», предлагали услуги и электронные площадки госзакупок. За законы о закупках отвечает Минэкономразвития. Минфин разрабатывал правила нормирования (ограничение цены и качества закупок в зависимости от должности заказчика), реестр контрактов и реестр банковских гарантий. Минфину подчиняется казначейство, отвечающее за Единую информационную систему закупок, но функциональные требования выдает Минэкономразвития.

С 1 января 2017 г. эта система интегрируется с информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», операторы – Минфин и казначейство, напоминает Абызов.

Основная цель контрактной системы, как ее видит Минэкономразвития, – сделать госзакупки удобными для основных заказчиков: детских садов, школ, бюджетных учреждений, говорит Елин и предполагает, что передача регулирования в Минфин объясняется желанием сделать систему удобной для чиновников и увеличить экономию бюджетных средств.

Минфин действительно много делает для развития контрактной системы, его заслуга – нормирование, реестры контрактов и банковских гарантий, отметил федеральный чиновник.

Передача полномочий не приведет к заминкам в принятии масштабных изменений, которые разрабатываются Минэкономразвития, сказал Абызов «Ведомостям»: по поправкам у правительства позиция сформулирована и она единая для всех ведомств независимо от того, какое министерство их сопровождает. Но потом потребуется принятие подзаконных актов и консолидация функций администрирования в правительстве закупок государства и госкомпаний позволит сделать это быстрее, говорит он.

Отдать в Минфин можно только каталог или даже всю разработку Единой информационной системы, поскольку министерство глубоко погружено в тему создания этой системы, но общее регулирование контрактной системы лучше оставить за Минэкономразвития, считает бизнес-омбудсмен по закупкам Сергей Габестро. Сосредоточить все регулирование в одном министерстве – вряд ли хорошая идея, пока между ними есть диалог, есть возможность быть услышанными и у экспертов, и у участников рынка, объясняет Габестро, а если Минфин будет принимать решения один, то «мы просто будем просыпаться в другой реальности».

Главное – чтобы была компетенция, которая позволит регулировать закупки, говорит председатель совета директоров электронной площадки B2B-Center Александр Бойко, а если какие-то функции вместе с сотрудниками перейдут в Минфин, то какая разница, какое ведомство это регулирует, люди-то будут примерно одинаковые.

Минфин контролирует, на что тратить, а ему хотят еще и дать контролировать как, но в конечном счете министерство будет смотреть сколько, замечает гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. И сейчас, когда все непотраченные деньги изымаются, у госзаказчика одна цель – потратить неважно на что, а если изымать будут и сэкономленные, то цель будет потратить еще больше, предупреждает он.