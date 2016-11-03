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Статья опубликована в № 4196 от 03.11.2016 под заголовком: Минфин движется к госзакупкам

Правительство обсуждает передачу регулирования госзаказа в Минфин

Так будет проще следить за экономией бюджета
Государственные расходы должны контролироваться исключительно в Минфине
Государственные расходы должны контролироваться исключительно в Минфине
Е. Ширинкина / для Ведомостей

Надо сделать Минфин единственным министерством, отвечающим за регулирование закупок государства и госкомпаний, предлагает в письме первому зампреду правительства Игорю Шувалову министр открытого правительства Михаил Абызов («Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил автор). В госзакупках тратятся деньги бюджета, а значит, регулировать их надо Минфину и, следуя принципу одного окна, ему же отдать регулирование закупок госкомпаний, пишет Абызов: тогда и работа над каталогом закупаемых товаров завершится в кратчайшие сроки, эффективность контроля повысится, конкуренция на торгах вырастет, а цены, наоборот, снизятся. Кроме того, Минфин сможет принудительно отзывать бюджетные обязательства на сумму полученной при закупках экономии, сказано в письме.

Письмо получено и отправлено в министерства, комментирует представитель секретариата Шувалова. В Минфине заявили, что решать будет правительство. Пересадка чиновников, которой сопровождается передача полномочий, не будет эффективным способом улучшения контрактной системы, уверен Евгений Елин, замминистра экономического развития, курирующий систему закупок.

Государственные расходы должны контролироваться исключительно в Минфине
Правительство обсуждает передачу регулирования госзаказа в Минфин
Так будет проще следить за экономией бюджета

Госзакупки и закупки госкомпаний – почти 30 трлн руб. (см. график на стр. 05). Создать каталог закупок к 2017 г. должно Минэкономразвития, интересовался задачей «Ростех», предлагали услуги и электронные площадки госзакупок. За законы о закупках отвечает Минэкономразвития. Минфин разрабатывал правила нормирования (ограничение цены и качества закупок в зависимости от должности заказчика), реестр контрактов и реестр банковских гарантий. Минфину подчиняется казначейство, отвечающее за Единую информационную систему закупок, но функциональные требования выдает Минэкономразвития.

С 1 января 2017 г. эта система интегрируется с информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», операторы – Минфин и казначейство, напоминает Абызов.

Основная цель контрактной системы, как ее видит Минэкономразвития, – сделать госзакупки удобными для основных заказчиков: детских садов, школ, бюджетных учреждений, говорит Елин и предполагает, что передача регулирования в Минфин объясняется желанием сделать систему удобной для чиновников и увеличить экономию бюджетных средств.

Минфин действительно много делает для развития контрактной системы, его заслуга – нормирование, реестры контрактов и банковских гарантий, отметил федеральный чиновник.

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Передача полномочий не приведет к заминкам в принятии масштабных изменений, которые разрабатываются Минэкономразвития, сказал Абызов «Ведомостям»: по поправкам у правительства позиция сформулирована и она единая для всех ведомств независимо от того, какое министерство их сопровождает. Но потом потребуется принятие подзаконных актов и консолидация функций администрирования в правительстве закупок государства и госкомпаний позволит сделать это быстрее, говорит он.

Отдать в Минфин можно только каталог или даже всю разработку Единой информационной системы, поскольку министерство глубоко погружено в тему создания этой системы, но общее регулирование контрактной системы лучше оставить за Минэкономразвития, считает бизнес-омбудсмен по закупкам Сергей Габестро. Сосредоточить все регулирование в одном министерстве – вряд ли хорошая идея, пока между ними есть диалог, есть возможность быть услышанными и у экспертов, и у участников рынка, объясняет Габестро, а если Минфин будет принимать решения один, то «мы просто будем просыпаться в другой реальности».

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Главное – чтобы была компетенция, которая позволит регулировать закупки, говорит председатель совета директоров электронной площадки B2B-Center Александр Бойко, а если какие-то функции вместе с сотрудниками перейдут в Минфин, то какая разница, какое ведомство это регулирует, люди-то будут примерно одинаковые.

Минфин контролирует, на что тратить, а ему хотят еще и дать контролировать как, но в конечном счете министерство будет смотреть сколько, замечает гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. И сейчас, когда все непотраченные деньги изымаются, у госзаказчика одна цель – потратить неважно на что, а если изымать будут и сэкономленные, то цель будет потратить еще больше, предупреждает он.

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zelim.suleymanov
00:41 03.11.2016
У Минэкономики плохо получается. Можно было бы передать Минфину. Но для них это тоже непрофильная функция. Важнее не в каком министерстве они будут сидеть, а кто эти люди , какие у них компетенции и полномочия.
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