Развод с ЕС может обойтись Великобритании в 40-60 млрд евро

Представители ЕС, готовящиеся обсуждать с Великобританией ее выход из союза, рассчитывают заключить с ней предварительное соглашение к середине 2018 г. и получить от нее 40-60 млрд евро за выход из блока. При этом в Брюсселе сначала хотят договориться о «разводе», несмотря на желание Лондона сосредоточиться на торговых вопросах, рассказали FT высокопоставленные чиновники.

Если исходить из предположения, что Великобритания начнет официальные переговоры в марте 2017 г. (об этом ранее заявила премьер-министр Тереза Мэй), ЕС планирует согласовать основные положения Brexit до осени 2018 г. Тогда останется минимум полгода на ратификацию соглашения и подготовку к выходу страны из блока в установленную дату в 2019 г. Еврокомиссия рекомендует не вести детальных переговоров о будущих торговых отношениях без предварительного соглашения. Занимающие наиболее жесткую позицию переговорщики из Брюселя не видят других вариантов, кроме пошагового подхода к Brexit: сначала развод, а затем переходный период в течение пяти или более лет и новое торговое соглашение. Но некоторые европейские чиновники опасаются, что это значительно повысит риск политического кризиса в отношениях и недружественного Brexit вообще без какого-либо соглашения. «Это все очень опасно», – говорит один из участников переговоров.

Главный переговорщик ЕК по Brexit Мишель Барнье дал понять коллегам, что будет добиваться от Великобритании выплат в бюджет ЕС, исходя из верхней оценки ее обязательств. Она включает пенсионные и неуплаченные бюджетные обязательства, долговые гарантии, затраты на проекты в стране и намного превышает оценку FT, равную 20 млрд евро. Также ЕК склоняется к тому, чтобы потребовать от Лондона делать некоторые обещанные выплаты в бюджет ЕС и после 2019 г. Таким образом, общая сумма может составить 40-60 млрд евро.

У Лондона нет плана по Brexit У британского правительства нет плана по выходу из ЕС, говорится в попавшей в британскую прессу заметке неназванного консультанта, которая датирована 7 ноября. В ней также сказано, что Лондону потребуется еще полгода, чтобы определиться с приоритетами. Министерствам приходится работать более чем над 500 проектами, поэтому, по оценкам консультанта, им могут потребоваться еще 30 000 чиновников. По его мнению, крупные компании скоро могут «приставить дуло к голове правительства», требуя выгодных условий для себя в обмен на сохранение инвестиций и рабочих мест. Представители Даунинг-стрит заявили, что этот документ был написан консультантом Deloitte по его собственной инициативе и не имеет никакого отношения к правительству, сообщает Financial Times

Столь значительную сумму в Лондоне могут счесть неприемлемой, опасаются некоторые выскопоставленные европейские дипломаты. «Есть серьезный риск, что британцы пошлют все к черту и заявят: “Хотите – можете судиться с нами"», – отмечает один из них.

Брюссель также намерен настаивать, что сохранение доступа Великобритании к единому рынку должно зависеть от согласия Лондона на сохранение свободы передвижения, подчинение правилам ЕС и юрисдикции европейских судов. Но британскому правительству будет очень сложно согласиться на такие условия, особенно если они должны будут действовать и после всеобщих выборов в стране в 2020 г. В октябре Мэй говорила, что страна покидает ЕС не для того, «чтобы снова лишиться контроля над иммиграцией» или «вернуться под юрисдикцию Европейского суда».

На запланированных встречах с переговорщиками в ближайшие дни некоторые страны ЕС планируют выступить против пошагового подхода. Они «больше заинтересованы в будущих отношениях [с Великобританией], а не разводе и деньгах», поясняет участник переговоров.

Барнье уже посетил дюжину стран ЕС, объясняя им перспективы переговоров. По его словам, соглашение должно решать следующие вопросы: стоимость выхода для Великобритании; статус ведомств ЕС в Лондоне; пограничный контроль в Северной Ирландии; статус Гибралтара; трансграничные права права граждан и компаний Великобритании и стран ЕС, полученные ими в период пребывания страны в союзе.

Европейские чиновники признают, что договоренности, которые предполагается достичь в переходный период, отчасти зависят от того, как стороны представляют себе будущие отношения. Но в Брюсселе смотрят на торговые отношения с точки зрения политики, а Лондон стремится к детализированному, юридически обязывающему договору. До сих пор неясно, будет ли переходное соглашение включено в «развод» или понадобится отдельный договор.

Перевел Алексей Невельский