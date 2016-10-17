Как Brexit может изменить лицо Сити

Развод – это вообще малоприятный процесс, но что делать, когда вы стоите на пороге самого сложного развода в мире? Этим вопросом мы, жители Великобритании, задаемся уже почти пять месяцев, с момента неожиданного решения населения о выходе из Европейского союза. Это были непростые месяцы, но нас ожидают еще более непростые годы определения стратегии развода с ЕС, ее реализации и переживания последствий принятых решений.

Я работаю в Сити уже более 15 лет, и среди моих постоянных клиентов и контактов числятся юристы, банкиры, финансисты, страховщики, предприниматели, аналитики, администраторы, трейдеры, специалисты по недвижимости и корпоративные секретари. И все мы сейчас задаемся вопросом: что с нами будет через семь месяцев? А через два года? А каким будет Лондон через 10 лет? То, что казалось незыблемым, начинает меняться на глазах, и интенсивность событий в финансовой сфере последних нескольких недель говорит от том, что надо держать руку на пульсе, – скучно не будет.

На днях на встрече с давним клиентом, директором управляющей компании при крупном международном банке, – том, который одним из первых после референдума заявил о лояльности Лондону («Мы не будем переносить штаб-квартиру из Великобритании в континентальную Европу»), – разговор зашел... конечно, о Brexit. «Я родился и вырос в Лондоне, – поделился клиент, – и не готов менять этот город с его уровнем культуры и инфраструктуры ни на Париж, ни на Дублин, а уж тем более на Франкфурт». Именно эти города часто упоминаются как возможные альтернативы для переноса лондонских баз различных компаний. «Может быть, подумал бы о Барселоне, – пошутил он, – все-таки такой прекрасный климат». Я не могла опровергнуть это наблюдение, но заметила, что через несколько месяцев проживания в Мадриде у меня развилась хроническая фрустрация на испанский подход mañana (исп. – «завтра», в смысле «отложим на завтра»). «При всей моей любви к Испании для человека из лондонского Сити – это испытание», – добавила я. Клиент улыбнулся и с пониманием кивнул.

Позицию этого финансиста разделяют многие талантливые профессионалы высокого калибра из Сити. Банкиры, трейдеры, юристы, управляющие фондами, бизнесмены – англичане и экспаты – не спешат соглашаться на переезд в город континентальной Европы, не обладающий ни той инфраструктурой, ни культурным размахом, ни уникальными возможностями для карьеры и бизнеса, которыми славится Лондон. А без высококвалифицированных специалистов у успешной компании нет будущего, и это одна из причин, по которой привлекательность Лондона для бизнеса зиждется… на его общей привлекательности.

Однако это не повод останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Риторика правительства последнего времени не на шутку взволновала бизнес-сообщество Сити и вызвала опасения перспективы так называемого жесткого Brexit. Уход с единого европейского рынка без достижения договоренностей о привилегированном доступе на него для британских компаний может стать поистине катастрофическим. Это касается не только производителей. Так называемые паспортные права, позволяющие зарегистрированным в Соединенном Королевстве финансовым фирмам, банкам и управляющим компаниям вести бизнес в других 27 странах ЕС, непосредственно связаны с единым рынком. И они автоматически прекратят действовать в случае полного выхода из него Соединенного Королевства, т. е. когда оно больше не будет участником даже Европейской экономической зоны.

В Сити есть мнение, что «жесткий Brexit» сыграет на руку России. Для тех, кто приходит сюда с рублем, вести бизнес в Великобритании в связи с феноменальным падением фунта уже стало дешевле. Немногие ожидают, что курс фунта стремительно взлетит в ближайшем будущем из-за неопределенности и неясности, которая, вероятно, продлится как минимум до конца года. Кроме того, с выходом из ЕС Соединенному Королевству, вполне возможно, придется пересмотреть свою политику в отношении санкций против России. Сейчас они действуют в королевстве потому, что были наложены Европейским союзом, при этом Великобритания всегда была одним из наиболее убежденных сторонников их применения. Однако как будут обстоять дела, когда Соединенное Королевство выйдет из ЕС и будет нуждаться в налаживания новых связей в качестве самостоятельной государственной единицы как на политической, так и на экономической арене? Скептики полагают, что Лондону, возможно, придется разрабатывать более мягкую позицию в отношении Москвы.

Остается отрытым и вопрос о том, насколько заинтересована Россия в продолжении деловых отношений с Великобританией вне Европы. Новость последних дней о возможном переносе европейского центра банка ВТБ из Лондона на континент заставила многих задуматься. Однако скорее всего речь идет о переносе определенных функций с целью получения лицензии европейского регулятора до того, как Великобритания окончательно покинет ЕС; и я предполагаю, что ВТБ будет не единственным в череде банков и финансовых компаний, которые предпримут такие шаги в течение следующих месяцев.

В тумане неопределенности, связанной с Brexit, ясно одно – ближайшие месяцы и годы скучными не будут. Можно предположить, что выход из ЕС способен изменить экономический ландшафт не только Соединенного Королевства, но и Европы и ее соседей. И эта колонка – от внимательного наблюдателя из сердца Сити за его меняющимся лицом.

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