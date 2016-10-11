Присутствие ВТБ в Лондоне будет зависеть от сценария, по которому пойдет Brexit

Переезд или сохранение присутствия ВТБ в Лондоне будет зависеть от сценария, по которому будет проходить выход Великобритании из Евросоюза, сообщил банк.

«Вопрос представительства группы ВТБ в континентальной Европе сейчас тщательно изучается и будет утвержден в рамках новой стратегии до 2019 г. включительно. В ней речь будет идти об оптимизации и повышении эффективности подразделений ВТБ в Европе», – отмечает пресс-служба банка (цитата по ТАСС).

В Лондоне работает подразделение инвестиционного банка группы – VTB Capital Plc, уточнили в ВТБ. Там же отметили, что штаб-квартира европейского субхолдинга группы ВТБ (Австрия, Франция, Германия) находится в Вене и продолжает функционировать в обычном режиме.

Зампред правления ВТБ Герберт Моос сообщил изданию Financial Times, что ВТБ рассматривает вопрос о переносе штаб-квартиры банка из Лондона в связи с Brexit. По его словам, в качестве альтернативы рассматриваются Франкфурт, Париж и Вена.