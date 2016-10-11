ВТБ намерен перенести европейскую штаб-квартиру из Лондона из-за Brexit

Российский банк ВТБ намерен перенести европейскую штаб-квартиру из Великобритании из-за решения страны выйти из Евросоюза, сообщил зампред правления банка Герберт Моос газете Financial Times.

По его словам, банк рассматривает Франкфурт, Париж и Вену в качестве альтернативы Лондону и намерен принять решение позже в этом году.

«У нас были большие планы на офис в Лондоне, но после Brexit мы их сворачиваем и намерены осуществить в другом месте. Наш совет примет решение, где именно, до конца года», – сообщил Моос.

В лондонском офисе ВТБ работает несколько сотен человек. У банка также есть офисы в Германии, Франции, Австрии и Ирландии. По словам Мооса, Лондон «останется важной точкой присутствия для нас, но не будет европейским хабом».

Президент ВТБ Андрей Костин ранее отмечал, что результаты референдума по выходу Великобритании из Евросоюза негативно влияют на российскую экономику, но в дальнейшем это влияние будет очень ограниченным. «Рынки сейчас будут нервничать, но, если брать Россию, российскую экономику, мне кажется, что негативные последствия сегодня имеются – компании дешевеют, давление на рубль идет, нефть подешевела», – описал ситуацию Костин.