Курс фунта рухнул на 6% за две минуты

Курс фунта стерлингов рухнул на 6,1% за две минуты в пятницу во время азиатских торгов. На минимуме он достигал $1,1819, самого низкого уровня с мая 1985 г., и это было самое значительное внутридневное падение с 24 июня, когда фунт обвалился на 11,1% после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Курс быстро отыграл значительную часть падения, которое началось в 7.07 по гонконгскому времени с уровня $1,261, минимум был достигнут в 7.09. За последующие полчаса курс поднялся к $1,24. К 13.30 мск фунт стоил $1,236 (-2%).

Падение произошло в момент, когда объем торгов на мировом рынке традиционно очень низок: трейдеры в Нью-Йорке закончили работу, а в Азии и Австралии только начинался торговый день. Как сказал Financial Times Майкл Эфри, начальник отдела анализа азиатско-тихоокеанских рынков Rabobank, «официальное объяснение – сбившийся торговый алгоритм, который можно считать новой, высокотехнологичной версией «жирного пальца», т. е. ошибки трейдера, введшего в систему кардинально неправильные данные для сделки.

Родриго Кэтрил, валютный стратег National Australia Bank, приписывает падение фунта «заявке от компьютера, которая должна была быть исполнена, в сочетании с отсутствием ликвидности и сработавшим у кого-то стоп-лоссом», т. е. закрытием позиции с целью избежать бóльших убытков.

Митул Котеча, начальник отдела стратегического анализа азиатских валютных рынков в Barclays, также полагает, что крайне низкая ликвидность в этот момент стала одним из основных факторов. Однако на низких уровнях проводились сделки, указывает он, «то есть люди явно были готовы поверить, что фунт падает на все более низкие уровни».

Возможные технические факторы, обусловившие обвал, не скрывают того факта, что участники валютного рынка действительно пересматривают долгосрочные взгляды на британскую валюту в свете последних событий. Как написали в отчете аналитики HSBC, «де-факто фунт теперь в официальной оппозиции британскому правительству», которое, судя по последним заявлениям, выбрало жесткий вариант выхода из ЕС.

Обвал фунта спровоцирован скорее не «жирным пальцем», а игрой в одну сторону, где движение было усилено срабатывавшими стоп-лоссами, полагает Пол Меггеси из JPMorgan Chase. И не стоит объяснять его какой-то конкретной сиюминутной причиной, динамика рынка соответствует рискам, нарастающим по мере того, как процесс выхода Великобритании из ЕС обретает конкретные очертания, пишет он в отчете: «Фунт ждет более глубокая и волатильная коррекция по мере того, как иностранные инвесторы, не сделавшие этого перед референдумом или сразу после него, будут сокращать вложения в номинированные в фунтах активы». Многие инвесторы ждали, какую же стратегию выберет новое британское правительство, и «многие надеялись на более мягкий вариант Brexit, который позволит минимизировать ущерб для экономики в долгосрочной перспективе». Но эти надежды, указывает Меггеси, были похоронены в прошедшие выходные на конференции консервативной партии, где премьер-министр Тереза Мэй заявила, что приоритетом в процессе Brexit будет установление контроля за иммиграцией, а не сохранение доступа к общему рынку. И последовавшее на этой неделе снижение фунта на 4%, когда он упал ниже минимума, достигнутого во время обвала сразу после референдума, вполне можно объяснить тем, что инвесторы после таких заявлений стали пересматривать свои позиции, полагает аналитик.

Торговый алгоритм, спровоцировавший стремительное пятничное падение, мог отреагировать на новость о том, что президент Франции Франсуа Олланд занял жесткую позицию в вопросе о переговорах по Brexit, пишет FT. Некоторые компьютерные стратегии как раз отслеживают новости и реагируют на них, и обвал начался как раз в ту минуту, когда на сайте FT появилась статья об Олланде, отмечает газета. «Великобритания решилась на Brexit, я даже полагаю, на жесткий Brexit. Что же, тогда мы должны пройти весь путь, чтобы удовлетворить желание Великобритании покинуть ЕС», - сказал Олланд.

Аналитики UBS полагают, что период ослабления фунта не закончен и если британское правительство вдруг радикально не изменит свою позицию, то к концу года он может стоить $1,2 и достичь паритета с евро (сейчас – 0,9 фунта/евро).