Опционные трейдеры ждут прежде невиданного – паритета фунта и доллара

Некоторые трейдеры опционами начали делать ставки на то, что британский фунт стерлингов сравняется по стоимости с долларом США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Depository Trust & Clearing: в последние дни было сделано несколько ставок на достижение курсом фунта уровня в $1. Такого не было еще никогда в истории британской валюты.

После обвала, спровоцированного решением Великобритании покинуть ЕС в ходе референдума 23 июня, фунт частично восстановил утраченные позиции. Однако сейчас все активнее ведутся разговоры о том, что развод пойдет по жесткому сценарию. Об этом говорили на выходных на конференции Консервативной партии глава правительства Тереза Мэй и ее министры. О необходимости занять жесткую позицию на переговорах с Великобританией и не давать ей поблажек в вопросе о доступе к единому рынку, раз она отказывается от принципа свободы передвижения, также высказались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. На недавней встрече с руководителями ведущих европейских промышленных компаний Меркель сказала, что если поначалу она колебалась в вопросе о том, какую позицию занять на переговорах, то теперь твердо уверена: альтернативы нет, сделать для какой-то одной страны исключение из базовых принципов Евросоюза означает поставить под угрозу само его существование. Об этом в четверг сообщила Financial Times со ссылкой на участников встречи.

FT также написала в пятницу, что жесткую позицию занял и Олланд. Выход этой новости совпал с обвалом курса фунта более чем на 6% на азиатских торгах. Он опустился ниже $1,18, во второй половине дня в Европе торговался ниже $1,23.

Теперь прогнозная модель Bloomberg показывает 7%-ную вероятность паритета фунта с долларом в течение года, тогда как в четверг это значение было 3,2%. Самый низкий уровень, до которого фунт опускался в паре с долларом, - $1,05 в феврале 1985 г., свидетельствуют данные Банка Англии за последнее столетие.

Возможность достижения паритета – не основная точка зрения на рынке, но «некоторые участники, да, занимают такую позицию, это их цель, либо они хеджируются, боясь, что фунт может пойти в этом направлении», сказал Bloomberg Нил Джонс, начальник отдела по работе с хедж-фондами в лондонском офисе Mizuho Bank.