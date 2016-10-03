Курс британского фунта к доллару опустился до 31-летнего минимума

Британский фунт стерлингов в ходе торгов 3 октября подешевел по отношению к доллару США более чем на 1%. Он опускался до $1,2845 за фунт, что всего на полцента выше 31-летнего минимума. По данным Forex на 15.38 мск британский фунт торговался у отметки $1,2865. По отношению к евро фунт стерлингов подешевел до минимума с августа 2013 г.

Причиной падения фунта стали слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая 2 октября заявила, что она намерена начать переговоры о выходе королевства из Евросоюза до конца марта 2017 г.

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, на котором 51,9% британцев высказались за прекращение членства страны в Евросоюзе. Ожидается, что переговоры по Brexit займут около двух лет.