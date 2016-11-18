Госдума одобрила бюджет без роста

Одним из аргументов переноса выборов Госдумы с декабря на сентябрь была работа над проектом федерального бюджета 2017-2019 гг. 18 ноября Дума приняла его в первом чтении. Обошлось без сюрпризов - основные решения седьмого созыва зависят от позиции «Единой России», а она заранее объявила, что проголосует «за».

Поддержали бюджет 334 депутата, против проголосовали 100. Отказались поддерживать предложенные параметры депутаты КПРФ и ЛДПР. Представители партий отмечали, что в бюджете нет развития, финансирование приоритетных отраслей недостаточное, поручения президента выполняются плохо.

В первом чтении одобряются параметры бюджета в целом. План по доходам – 13,48 трлн, 14,03 трлн и 14,84 трлн руб. в 2017–2019 гг. По отношению к ВВП они уменьшаются с 15,5 до 15%. Расходы по отношению к ВВП снижаются до 16,2% в 2019 г. с 19,8% в 2016 г. Дефицит должен снижаться на 1 п. п. в год – с 3,2 до 1,2% ВВП.

С отсутствием развития соглашались и «единороссы». Предлагаемая Минфином консолидация «принесет прямо противоположный эффект», подчеркнул председатель думского бюджетного комитета Андрей Макаров: чьи расходы Минфин в состоянии сократить - он сокращает, а чьи нет, соответственно, не трогает. Влияние консолидации бюджета на экономический рост не посчитано, резюмировал он.

Плохую структуру расходов - перекос в пользу социальных и оборонных - признает и сам Минфин. В своем выступлении министр финансов Антон Силуанов выразил готовность к проведению структурного маневра в расходах в пользу перераспределения средств на те направления, которые позволят расти.

О целесообразности пересмотра параметров бюджета в пользу более производительных расходов говорили и эксперты в своих заключениях. В 2017 г. российская экономика вырастет на 0,6%, следует из макропрогноза, исходя из которого посчитаны параметры бюджета. В 2017-2018 гг. ее рост не превысит 2%. Проект трехлетнего бюджета «является бюджетом не развития, а стабилизации/стагнации», отмечается в отзыве Российского союза промышленников и предпринимателей.

Производительные расходы, связанные с инвестициями в человеческий капитал и науку, сокращаются к ВВП с 1,67 до 1,33% за трехлетку, пишут эксперты Российского экономического университета имени Плеханова. «Снижение и без того низкого по отношению к мировому уровню расходов на человеческий капитал не обеспечивает возможностей для среднесрочного экономического роста и переход на инвестиционную модель экономики», — отмечают они.

Бюджету не хватает структурных преобразований, согласен ректор РАНХиГС Владимир Мау: а еще усиления адресности расходов в широком смысле, повышения пенсионного возраста. Резкая бюджетная консолидация может привести к сжатию экономики, предупреждает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: целесообразнее более плавное снижение дефицита, чем предлагает Минфин.