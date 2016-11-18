Макроэкономика и бюджет

Госдума одобрила бюджет без роста

Депутаты приняли документ в первом чтении
Поддержали бюджет 334 депутата, против проголосовали 100
Поддержали бюджет 334 депутата, против проголосовали 100
Артем Коротаев / ТАСС

Одним из аргументов переноса выборов Госдумы с декабря на сентябрь была работа над проектом федерального бюджета 2017-2019 гг. 18 ноября Дума приняла его в первом чтении. Обошлось без сюрпризов - основные решения седьмого созыва зависят от позиции «Единой России», а она заранее объявила, что проголосует «за».

Внесенный в Думу бюджет, по мнению Минфина, не потребует секвестра в 2017 г.
Экстенсивный рост расходов не обеспечивает роста экономики
Министр финансов Антон Силуанов о параметрах нового трехлетнего бюджета

Поддержали бюджет 334 депутата, против проголосовали 100. Отказались поддерживать предложенные параметры депутаты КПРФ и ЛДПР. Представители партий отмечали, что в бюджете нет развития, финансирование приоритетных отраслей недостаточное, поручения президента выполняются плохо.

В первом чтении одобряются параметры бюджета в целом. План по доходам – 13,48 трлн, 14,03 трлн и 14,84 трлн руб. в 2017–2019 гг. По отношению к ВВП они уменьшаются с 15,5 до 15%. Расходы по отношению к ВВП снижаются до 16,2% в 2019 г. с 19,8% в 2016 г. Дефицит должен снижаться на 1 п. п. в год – с 3,2 до 1,2% ВВП.

Еще 20 лет стагнации прогнозирует Минэкономразвития

С отсутствием развития соглашались и «единороссы». Предлагаемая Минфином консолидация «принесет прямо противоположный эффект», подчеркнул председатель думского бюджетного комитета Андрей Макаров: чьи расходы Минфин в состоянии сократить - он сокращает, а чьи нет, соответственно, не трогает. Влияние консолидации бюджета на экономический рост не посчитано, резюмировал он.

Министр финансов Антон Силуанов
Минфин начинает борьбу за еще не появившиеся дополнительные доходы
Он предлагает не тратить, как допустил премьер Дмитрий Медведев

Плохую структуру расходов - перекос в пользу социальных и оборонных - признает и сам Минфин. В своем выступлении министр финансов Антон Силуанов выразил готовность к проведению структурного маневра в расходах в пользу перераспределения средств на те направления, которые позволят расти.

О целесообразности пересмотра параметров бюджета в пользу более производительных расходов говорили и эксперты в своих заключениях. В 2017 г. российская экономика вырастет на 0,6%, следует из макропрогноза, исходя из которого посчитаны параметры бюджета. В 2017-2018 гг. ее рост не превысит 2%. Проект трехлетнего бюджета «является бюджетом не развития, а стабилизации/стагнации», отмечается в отзыве Российского союза промышленников и предпринимателей.

Производительные расходы, связанные с инвестициями в человеческий капитал и науку, сокращаются к ВВП с 1,67 до 1,33% за трехлетку, пишут эксперты Российского экономического университета имени Плеханова. «Снижение и без того низкого по отношению к мировому уровню расходов на человеческий капитал не обеспечивает возможностей для среднесрочного экономического роста и переход на инвестиционную модель экономики», — отмечают они.

Бюджету не хватает структурных преобразований, согласен ректор РАНХиГС Владимир Мау: а еще усиления адресности расходов в широком смысле, повышения пенсионного возраста. Резкая бюджетная консолидация может привести к сжатию экономики, предупреждает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: целесообразнее более плавное снижение дефицита, чем предлагает Минфин.

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