Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4207 от 21.11.2016 под заголовком: «Платон» ждет пополнения

Чиновники ищут способы пополнить дорожные фонды

Удвоить тариф за «Платон», активнее взимать штрафы за неуплату сбора и ввести лицензирование перевозчиков
Минтранс готовит перевозчикам «подарок» на следующий год
Минтранс готовит перевозчикам «подарок» на следующий год
Андрей Гордеев / Ведомости

Сборов от системы «Платон» пока хватает только на плату оператору и финансирование части запланированных проектов, признает Минтранс в пояснительной записке к проекту постановления правительства о повышении платы за проезд грузовиков. Министерство предлагает повысить тариф с нынешних 1,53 руб. за 1 км до 2,6 руб. с 1 февраля 2017 г. и до 3,06 руб. с 1 июня (проект постановления размещен на regulation.gov.ru).

Если не повышать тариф, то в федеральный бюджет в 2017 г. поступит 19,7 млрд руб., по подсчетам Минэкономразвития и Минтранса. При этом 10,6 млрд руб. нужно будет отдать оператору системы, «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест». – «Ведомости»), напоминает Минтранс.

Акция протеста дальнобойщиков
Дальнобойщики против «Платона»
В Москве прошла акция протеста водителей

Правительство уже выделило 22,9 млрд руб. в счет сборов «Платона» на строительство и ремонт дорог и мостов в регионах и городах. Также на поступления от «Платона» рассчитывают региональные проекты государственно-частного партнерства. Росавтодор уже провел предварительный отбор заявок, его прошли шесть проектов из пяти регионов стоимостью 152 млрд руб., из них из федерального бюджета – 83 млрд.

Доходов «Платона» на это не хватит, объясняет Минтранс необходимость повышения тарифа. Индексацию тарифа на инфляцию предложено отложить еще на год, начав ее не с 1 июля 2017 г., а с 1 июля 2018 г. Проект постановления будет проходить общественное обсуждение до 14 декабря.

Если все будут платить, повышать тариф не понадобится, считают дальнобойщики
Минтранс придумал, как сделать неотвратимыми штрафы за «Платон»
Вместо ГИБДД их предложено собирать Ространснадзору

Письмо с предложением повышать такими темпами тариф «Платона» отправил еще в октябре премьеру Дмитрию Медведеву его заместитель Аркадий Дворкович, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Минтранс опубликовал уведомление о разработке проекта (обсуждение завершилось 16 ноября), но конкретных цифр в нем не было.

В этом году, по расчетам Минтранса, «Платон» соберет 20 млрд руб. К 15 ноября 2016 г. система перечислила в федеральный дорожный фонд 16,7 млрд руб. (по 1,4 млрд руб. в месяц). К концу года (т. е. за 13,5 месяца работы), как рассчитывает оператор, сумма вырастет до 20 млрд руб., поскольку к Новому году перевозки увеличиваются.

Повышение тарифа приведет только к увеличению числа неплательщиков и расширению серой зоны неравной конкуренции, предупреждает в отзыве на проект постановления руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. В сложившейся экономической ситуации это недопустимо, передал через пресс-службу председатель комитета по транспорту «Опоры России» Глеб Киндер, и может вызвать новую волну протеста дальнобойщиков и владельцев грузовиков.

За год работы «Платон» собрал 16,7 млрд руб.
За год работы «Платон» собрал 16,7 млрд рублей
А потрачено уже 22 млрд рублей, не считая платы оператору

Рано повышать тариф, пока платят не все перевозчики, говорят опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Нужно сохранить текущую ставку, передала через пресс-службу руководитель службы логистики группы «Кнауф СНГ» Светлана Витязева-Хуссманн. В первую очередь необходимо наладить регистрацию и контроль соблюдения условий оплаты, считает она: немало перевозчиков отказываются платить и регистрироваться, так они играют на понижение расценок. Многие не платят, признают представители ассоциаций грузоперевозчиков. И штрафуют за это редко – с момента запуска системы было вынесено 4868 постановлений о привлечении к ответственности за неуплату сбора, по данным МВД (их приводило Минэкономразвития в сентябрьском письме в правительство), а в системе зарегистрировано 774 148 фур. Чтобы навести порядок, Минтранс предлагает передать штрафы за «Платон» от ГИБДД к Ространснадзору.

Запуск «Платона» привел к сокращению серого сегмента грузоперевозок, говорилось в сообщении Росавтодора по итогам года работы системы. Но руководитель службы Роман Старовойт считает, что можно вернуться к госрегулированию и лицензированию грузоперевозок, следует из сообщения Росавтодора. «Это позволит свести до минимума долю так называемого серого сегмента», – говорится в сообщении.

Правительство хочет повысить тариф на «Платон» дважды

«Платон» не обелил рынка, и не мог этого сделать – нужно было сначала организовать рынок, а затем вводить новый сбор, говорит президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Он выступает не за лицензирование, а за создание саморегулируемых организаций, членство в которых открывало бы доступ на рынок. То, что «Платон» ввели на нерегулируемом рынке, привело к тому, что одни не платят сбор, а другие страдают и от сбора, и от конкуренции со стороны недобросовестных перевозчиков, констатирует Матягин.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике