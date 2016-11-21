Чиновники ищут способы пополнить дорожные фонды

Сборов от системы «Платон» пока хватает только на плату оператору и финансирование части запланированных проектов, признает Минтранс в пояснительной записке к проекту постановления правительства о повышении платы за проезд грузовиков. Министерство предлагает повысить тариф с нынешних 1,53 руб. за 1 км до 2,6 руб. с 1 февраля 2017 г. и до 3,06 руб. с 1 июня (проект постановления размещен на regulation.gov.ru).

Если не повышать тариф, то в федеральный бюджет в 2017 г. поступит 19,7 млрд руб., по подсчетам Минэкономразвития и Минтранса. При этом 10,6 млрд руб. нужно будет отдать оператору системы, «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест». – «Ведомости»), напоминает Минтранс.

Правительство уже выделило 22,9 млрд руб. в счет сборов «Платона» на строительство и ремонт дорог и мостов в регионах и городах. Также на поступления от «Платона» рассчитывают региональные проекты государственно-частного партнерства. Росавтодор уже провел предварительный отбор заявок, его прошли шесть проектов из пяти регионов стоимостью 152 млрд руб., из них из федерального бюджета – 83 млрд.

Доходов «Платона» на это не хватит, объясняет Минтранс необходимость повышения тарифа. Индексацию тарифа на инфляцию предложено отложить еще на год, начав ее не с 1 июля 2017 г., а с 1 июля 2018 г. Проект постановления будет проходить общественное обсуждение до 14 декабря.

Письмо с предложением повышать такими темпами тариф «Платона» отправил еще в октябре премьеру Дмитрию Медведеву его заместитель Аркадий Дворкович, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Минтранс опубликовал уведомление о разработке проекта (обсуждение завершилось 16 ноября), но конкретных цифр в нем не было.

В этом году, по расчетам Минтранса, «Платон» соберет 20 млрд руб. К 15 ноября 2016 г. система перечислила в федеральный дорожный фонд 16,7 млрд руб. (по 1,4 млрд руб. в месяц). К концу года (т. е. за 13,5 месяца работы), как рассчитывает оператор, сумма вырастет до 20 млрд руб., поскольку к Новому году перевозки увеличиваются.

Повышение тарифа приведет только к увеличению числа неплательщиков и расширению серой зоны неравной конкуренции, предупреждает в отзыве на проект постановления руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. В сложившейся экономической ситуации это недопустимо, передал через пресс-службу председатель комитета по транспорту «Опоры России» Глеб Киндер, и может вызвать новую волну протеста дальнобойщиков и владельцев грузовиков.

Рано повышать тариф, пока платят не все перевозчики, говорят опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Нужно сохранить текущую ставку, передала через пресс-службу руководитель службы логистики группы «Кнауф СНГ» Светлана Витязева-Хуссманн. В первую очередь необходимо наладить регистрацию и контроль соблюдения условий оплаты, считает она: немало перевозчиков отказываются платить и регистрироваться, так они играют на понижение расценок. Многие не платят, признают представители ассоциаций грузоперевозчиков. И штрафуют за это редко – с момента запуска системы было вынесено 4868 постановлений о привлечении к ответственности за неуплату сбора, по данным МВД (их приводило Минэкономразвития в сентябрьском письме в правительство), а в системе зарегистрировано 774 148 фур. Чтобы навести порядок, Минтранс предлагает передать штрафы за «Платон» от ГИБДД к Ространснадзору.

Запуск «Платона» привел к сокращению серого сегмента грузоперевозок, говорилось в сообщении Росавтодора по итогам года работы системы. Но руководитель службы Роман Старовойт считает, что можно вернуться к госрегулированию и лицензированию грузоперевозок, следует из сообщения Росавтодора. «Это позволит свести до минимума долю так называемого серого сегмента», – говорится в сообщении.

«Платон» не обелил рынка, и не мог этого сделать – нужно было сначала организовать рынок, а затем вводить новый сбор, говорит президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Он выступает не за лицензирование, а за создание саморегулируемых организаций, членство в которых открывало бы доступ на рынок. То, что «Платон» ввели на нерегулируемом рынке, привело к тому, что одни не платят сбор, а другие страдают и от сбора, и от конкуренции со стороны недобросовестных перевозчиков, констатирует Матягин.