ВЭБ вслед за правительством внедряет проектный подход

Внешэкономбанк (ВЭБ) завершает работу над новой моделью инвестиционного процесса, рассказал «Ведомостям» его сотрудник: вместо забюрократизированных процедур будут внедряться гибкое управление и проектный подход. В пресс-службе ВЭБа это подтвердили, уточнив, что «окончательная редакция оргструктуры банка будет доработана в ближайшее время».

Сменятся и кураторы инвестпроектов. Ранее ими были два первых зампреда – Андрей Сапелин и Михаил Полубояринов. Первый уже перешел на работу в структуры «Ростеха» – назначен гендиректором «РТ-финанс». Второй покинет ВЭБ до конца года, рассказали два федеральных чиновника.

Теперь за проекты будут отвечать два блока – отраслевых бизнес-решений и корпоративно-инвестиционный, говорит сотрудник ВЭБа. Первый возглавит Петр Золотарев из McKinsey (ранее возглавлял «Русские машины» и совет директоров ГАЗа, как и председатель ВЭБа Сергей Горьков, он работал в структурах ЮКОСа). А второй – Татьяна Сахарова, уже назначенная зампредом ВЭБа, рассказал сотрудник ВЭБа.

Представитель госкорпорации подтвердил лишь назначение Золотарева старшим вице-президентом.

Эксперты ВЭБа Для анализа проектов будет собрана панель экспертов, рассказывает сотрудник ВЭБа. Госкорпорация должна понимать «отраслевые, технологические и рыночные риски не хуже инициаторов проекта», чтобы не участвовать в проектах, если нет рынка сбыта или используются устаревшие технологии, поясняет Горьков.

В ВЭБ Горьков перешел из Сбербанка, где давно внедряются новые методы управления. Смена руководства госкорпорации произошла после того, как ей срочно понадобилась госпомощь – на выплату долгов и пополнение капитала. Первоначальный запрос – 1,3 трлн руб. – был отклонен. В этом году ВЭБ получил 150 млрд руб., такая же сумма ежегодно обещана в бюджете в 2017–2019 гг. Для расчетов с кредиторами в 2019 г. госкорпорации потребуется 30 млрд руб., указала Счетная палата в заключении по бюджету и предложила дополнительно проанализировать, нужно ли банку в 5 раз больше.

Блок отраслевых решений станет своего рода внутренним консультантом банка, рассказывает сотрудник ВЭБа: будет проводить отраслевую экспертизу, отбирать проекты, оценивать их бизнес-модели, вырабатывать стратегии выхода из них. Кроме того он займется улучшением качества уже выданных кредитов. Стратегически наша цель – запустить неработающие проекты там, где это возможно, передал Горьков через представителя.

Низкий уровень экспертизы был одной из главных проблем ВЭБа, говорит президент Strategy Partners Александр Идрисов, а любой инвестбанк в первую очередь попытается понять, «насколько проект летает», будет ли рынок расти, как макроэкономические условия скажутся на нем. Нельзя сказать, что ВЭБу не хватало экспертизы, замечает аналитик S&P Карен Вартапетов, но какая бы ни была система оценки рисков, ВЭБу приходилось выполнять поручения набсовета и финансировать не всегда рентабельные проекты. Именно эти политические проекты в кризисные времена, когда банк оказался отрезан от внешнего финансирования, стали одной из главных проблем ВЭБа, отмечает он.

Изменится управление проектами. У ВЭБа те же проблемы, что и у правительства, и госкорпорация тоже теперь внедряет проектный подход, говорит ее сотрудник. До сих пор инвестподразделения работали по принципу вертикальных колодцев – четыре не связанных между собой департамента (промышленный, инфраструктурных, природных ресурсов и инноваций), продолжает собеседник «Ведомостей», как отдельные министерства, и согласование между ними тоже похоже на межведомственное. Чтобы получить, к примеру, от юридического департамента оценку рисков, сотрудник инфраструктурного департамента должен заручиться согласием своего руководителя, а затем его куратора, рассказывает сотрудник банка. Теперь же будут созданы проектные команды, в которые войдут сотрудники департаментов, юристы, риск-менеджеры, аналитики. «Это в разы ускорит прохождение заявок», – уверен он.

Проектный подход давно внедряется в Сбербанке. С одной стороны, он значительно упрощает работу, с другой – повышает ответственность: обычный специалист становится руководителем проекта, говорит сотрудник Сбербанка. Это помогает контролировать сроки кредитных линий, отмечает руководитель проектного офиса АИЖК Ксения Хомутинникова. Но в частных компаниях и госструктурах проектный подход отличается, рассказывает она: для первых важна скорость завершения проекта и удовлетворенность заказчика, для вторых – прозрачность расходов.

ВЭБу приходится поддерживать социально значимые проекты с большими рисками, но это не означает, что он не может работать по принципу инвестбанков, считает Идрисов. ВЭБ ориентировался на долговое финансирование, которого не хватало, а необходимо использовать более сложные модели, структурировать сделки по принципу государственно-частного партнерства, советует он. Удастся ли сейчас ВЭБу отбирать рентабельные проекты, вопрос скорее к правительству, говорит Вартапетов: будет ли оно ограничивать себя в желании поручать ВЭБу финансировать, по сути, бюджетные расходы.