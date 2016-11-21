Центробанк Мексики защищается от угроз Трампа

ЦБ Мексики поднял ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,25%. Это должно поддержать национальную валюту и снизить неопределенность из-за риска ухудшения отношений с главным торговым партнером страны – США. Обещание избранного президента США Дональда Трампа расторгнуть NAFTA (соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой), построить стену на границе двух стран и ввести 35%-ные пошлины на импорт из Мексики напугало правительство страны и бизнес. Около 80% экспорта страны приходится на американский рынок.

Песо – главный барометр настроений трейдеров, пишет FT, после окончания выборов он потерял более 17% (см. график). Падение песо увеличивает и риски ускорения инфляции. В октябре в годовом выражении она уже немного превысила целевой показатель в 3%.

Реакция центробанка лучше, чем ее отсутствие, но повышения до 5,25% недостаточно, считает Эдвин Гутьеррес из Aberdeen Asset Management (цитата по FT), повысить ставку нужно было как минимум на 0,75 п. п. Более резкого повышения ставки ждал и рынок, пишет Bloomberg: после объявления решения песо упал на 0,9% до 20,38/$, а на закрытии торгов еще до 20,63/$. Следующее заседание ЦБ Мексики пройдет 15 декабря вслед за заседанием ФРС 13–14 декабря. Скорее всего, ЦБ повысит ставку до 5,75%, ждет аналитик Capital Economics Эдвард Глоссоп. Но рост ставки увеличит стоимость займов, из-за чего экономика страны может замедлиться, пишет FT. По прогнозу ЦБ, в 2017 г. ВВП вырастет на 2,2%, но некоторые аналитики предсказывают даже рецессию, если Трамп воплотит в жизнь все свои обещания. Мексике нужен «план Б» на случай, если NAFTA будет пересмотрено, говорит председатель бизнес-объединения CCE Хуан Пабло Кастаньон.

Компании уже сокращают инвестиции и хеджируют валютные риски. Например, Grupo Televisa сообщила, что сокращает капитальные затраты, связанные с покупкой иностранного оборудования. Уменьшаются и иностранные инвестиции: в первом полугодии 2016 г. они упали на 30% (по сравнению с тем же периодом 2015 г.) до $14,4 млрд, из которых на США приходится 35%. А некоторые компании пересматривают свои бизнес-планы. Об этом заявил президент BMW в Мексике Александр Вер, из-за угрозы Трампа ввести тариф для автопроизводителей, экспортирующих машины из Мексики для продажи в США.

«Есть еще очень много неизвестных факторов, и ЦБ экономит патроны на всякий случай, – говорит экономист Credit Suisse Group AG Алонсо Сервера. – Игра еще не началась, и мы знаем только то, что подающим будет Трамп, а вот чем он будет играть – загадка» (цитата по Bloomberg).