Индийские преступники, богачи и предприниматели ищут способы избавиться от наличных

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в начале ноября неожиданно объявил о выводе из обращения крупных банкнот, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями и вывести экономику страны из тени. Поэтому бизнесмены и другие люди больше не могут потратить или хранить огромные запасы крупных банкнот и теперь ищут способы от них избавиться или скрыть их происхождение. Например, они платят зарплату сотрудникам на месяцы вперед, мошенничают с продажами и покупают золото, чтобы попытаться вывезти его за границу.

Индийцы должны до 30 декабря обменять банкноты номиналом 500 и 1000 рупий ($7,3 и $14,6) на новые – с помощью этой меры власти хотят заставить их вывести на поверхность спрятанные богатства. Но если беспрецедентный проект Моди не достигнет своей цели, он рискует навлечь на себя еще больший гнев населения, которому этот эксперимент уже создал проблемы. Однако премьер-министр уверен в правильности своих действий. «Вывод из обращения банкнот номиналом 500 и 1000 рупий доставил вам неудобство. Но у некоторых оказалась разрушена целая жизнь. Вот как я наказал их за то, что они грабили бедных и средний класс», – заявил недавно Моди.

Налоговые органы Индии десятилетиями играют в кошки-мышки с богачами и бизнесменами, которые утаивают свои состояния, переводя их в недвижимость, ювелирные изделия, финансовые активы или просто пряча наличные дома в шкафах. Лишь около 20 млн домохозяйств, или 1,6% населения страны, заплатили в 2013 г. подоходный налог. Доля поступлений от налогов на корпоративную прибыль и подоходных налогов составила 5,6% ВВП. Для сравнения: в развитых странах это в среднем около 12%.

Миллионы индийцев с 8 ноября обменяли или разместили на депозитах старые банкноты более чем на $80 млрд. Это около 40% стоимости всех крупных банкнот в обращении. Но другие пытаются избавиться от наличных более изобретательными способами.

В Калькутте, давнем центре незаконной финансовой деятельности, началась оживленная торговля по обмену старых банкнот на новые, золото и чеки. По словам налоговиков, некоторые люди покупают за старые деньги золото и пытаются вывезти его за границу, чтобы перепродать за твердую валюту. Недавно в Мумбаи был задержан мужчина, пытавшийся взять с собой на рейс в Дубай 2,5 кг золота стоимостью около $100 000. Хотя обычно контрабандисты, наоборот, пытаются ввезти золото в Индию. «У нас объявлено чрезвычайное положение, так как все больше людей пытаются вывезти золото за рубеж», - говорит представитель налоговых органов.

Розничный торговец на северо-востоке страны рассказал, что скрыл происхождение своих денег, выписывая счета-фактуры по продажам, которых на самом деле не было. Бухгалтеры в Мумбаи посоветовали строителям платить субподрядчикам старыми банкнотами, а те используют их для выплат рабочим, чьи маленькие заработки и транзакции привлекут меньше внимания властей. «Любой бедняк в Индии сейчас полезен тем, кто уклоняется от налогов и не хочет, чтобы его деньги просто испарились», – отмечает бывший налоговый инспектор Прашант Тхакур.

Amit Dave / Reuters Власти Индии приняли решение вывести из оборота банкноты номиналом 500 и 1000 рупий (примерно $7,5 и $15), объясняя, что это одна из мер по борьбе с коррупцией. Нововведение застало население врасплох 1/7 Ravi P/ Pacific/ Barcroft Images / TASS Купюры номиналом 500 и 1000 рупий не принимаются в качестве платежного средства с 9 ноября. До конца года они должны быть сданы в банки. Выведенные из обращения купюры составляют 86% оборота наличных денег в стране, пишет AP 2/7 Jitendra Prakash / Reuters В индийских банках сохраняются огромные очереди, вспыхивают драки и беспорядки, сообщает британский телеканал Sky News 3/7 Mukesh Gupta / Reuters Купюры нового образца номиналом 500 рупий, обладающие более высокой степенью защиты, поступили в банки с опозданием 4/7 Jayanta Dey / Reuters Экономика страны построена в основном на наличных расчетах и реформа грозит ей коллапсом, отмечает Sky News 5/7 Saikat Paul / Pacific Press /LightRocket / Getty Images 17 ноября правительство ввело ограничения на обмен валюты. С этого времени граждане могут обменять за один раз только 2000 рупий (около $30), ранее было разрешено менять 4000 рупий, сообщает BBC. Вместо обмена также предлагается открыть депозит, правда, в отношении вкладов более 250 000 рупий ($3700) будут проводиться специальные расследования, чтобы выявить случаи сокрытия доходов, пишет AP 6/7 Anindito Mukherjee / Bloomberg / Getty Images Вынуждая людей сдавать самые ходовые купюры, власти рассчитывают вывести часть экономики из серой зоны. По словам экспертов, рынок так называемых "черных денег" в Индии велик. Речь идет о средствах, полученных незаконным путем или скрытых от налоговых органов 7/7

Богатые индийцы стали нанимать других людей, чтобы те обменивали небольшие суммы в многочисленных банковских отделениях. Поэтому министерство финансов на прошлой неделе распорядилось, чтобы банки наносили на пальцы людей несмываемые чернила, когда они приходят обменять деньги. Но эта мера – используемая в Индии и для предотвращения многократного голосования на выборах – не очень эффективна. На этой неделе в магазине автозапчастей рядом с банком в Нью-Дели люди с помощью разбавленной кислоты из аккумуляторов смывали чернила с пальцев.

«В Индии на каждые пять человек, создающих закон, приходится 50, придумывающих, как его нарушить», – утверждает Мукеш Бутани из юридической фирмы BMR Legal.

Чтобы избавиться от крупных сумм, нужно проявить еще бóльшую изобретательность. Например, один продавец бытового газа смог избавиться от 7 млн рупий (около $100 000). Связи в банках помогли ему разместить на депозитах старые купюры примерно на 500 000 рупий, оформив транзакции задним числом, чтобы они казались совершенными до 9 ноября. Священник в местном храме согласился разменять ему 35 000 рупий купюрами по 100 рупий. Также он выплатил более чем 40 своим сотрудникам зарплату и бонусы на месяцы вперед. «Мои охранники очень обрадовались», – говорит бизнесмен.

Хотя подобные случаи мешают властям вывести на чистую воду многих уклоняющихся от налогов, они в то же время смягчают урон, вызванный резкой нехваткой валюты, отмечают экономисты. Отмытые деньги, в отличие от хранящихся под матрасом, остаются в экономике и могут быть потрачены. «Если «черная экономика» обеспечивает 10, 20 или 50% роста ВВП и вы вдруг ее уничтожаете, очевидно, что это окажет негативный эффект», – говорит экономист Motilal Oswal Securities Никхил Гупта.

Индии необходимо не только вывести из обращения крупные банкноты, но и бороться с причинами, которые заставляют бизнесменов хранить наличные, говорит Бутани из BMR Legal. Например, им приходится платить взятки чиновникам, которым наплевать на денежную реформу, говорит В. К. Агарвал, управляющий директор небольшой компании по производству электрических кабелей. «Они говорят: «Давай новые купюры, мне без разницы, где ты их достанешь». И что мне делать?» – сетует он.

Политика в Индии – тоже крупный денежный бизнес. Избирательные законы не требуют от партий раскрывать источники небольших пожертвований, поэтому компании регулярно используют наличные, чтобы приобрести влияние. Затем партии покупают за наличные голоса избирателей.

Замена банкнот – лишь «генеральная уборка», утверждает Джагдип Чхокар, сооснователь Ассоциации демократических реформ, которая выступает за повышение прозрачности финансирования партий. «Пока мы не изменим образ жизни, мы не очистим свой дом. Каждый год он снова будет становиться грязным», – говорит Чхокар.

Перевел Алексей Невельский