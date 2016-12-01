Минэкономразвития возглавил один из главных его оппонентов

Орешкин занял кресло министра экономического развития спустя две недели после ареста и отставки своего предшественника Алексея Улюкаева. Кроме него в списках кандидатов на этот пост чиновники называли разные имена (см. врез). Выбор пал не на управленца, а на хорошего макроэкономиста, говорит чиновник Минэкономразвития.

«Самое главное, что произошло, – это объединение идеологий», – сказал «России 24» министр финансов Антон Силуанов, «у нас не будет разногласий по прогнозам социально-экономического развития», не будет борьбы амбиций между двумя ведомствами (его слова цитируются по «Интерфаксу»).

В Минфине Орешкин отвечал за разработку бюджета. Он монетарист, сторонник бюджетной консолидации и низкой инфляции, описывает его взгляды федеральный чиновник. В частности, он выступал за то, чтобы бюджет на все три следующих года был сверстан исходя из консервативной цены нефти в $40/барр., что предопределило его параметры. Низкий бюджетный дефицит он называл гарантией макроэкономической стабильности, что позволит ЦБ отходить от жесткой монетарной политики. А увеличение расходов может повлечь риски повышения налогов в будущем, предупреждал он: «Если есть равновесие с низкой инфляцией и экономическим ростом, если с бюджетом все нормально, то и разговоров об изменении налоговых ставок нет». Назначение Орешкина означает, что решение о бюджетном правиле скорее всего принято президентом: новый министр – один из авторов этого правила и было бы странно, если бы он изменил свою точку зрения, рассуждает бывший федеральный чиновник.

Сам Орешкин отказался от комментариев, представитель Минфина не ответил на вопросы «Ведомостей».

Теперь произойдет идеологическое слияние Минфина и Минэкономразвития, уверены большинство опрошенных чиновников. Какой смысл назначать министром экономического развития человека, отстаивающего взгляды и позиции Минфина, говорит один из них. Фактическое объединение без формального объединения, добавляет бывший чиновник, министерство перестанет биться за деньги на важные проекты и перейдет к сметному подходу развития экономики.

Идея слить два министерства периодически обсуждалась в правительстве. Влияние Минэкономразвития очень сильно снизилось – в экономической политике всем правит связка ЦБ и Минфина, победила бюджетная консолидация, а стимулирование экономического роста отошло на второй план, констатирует чиновник Белого дома. Снижение роли Минэкономразвития признавал и сам Улюкаев еще в конце 2014 г. в интервью «Ведомостям».

Соперники министра Среди кандидатов на кресло министра чиновники называли, например, первого замруководителя аппарата правительства Максима Акимова, вице-премьера Аркадия Дворковича, помощника президента Андрея Белоусова.

При принятии бюджета на 2017–2019 гг. Минэкономразвития трижды пришлось поправлять прогноз: по настоянию Минфина и ЦБ снизить прогноз инфляции, курса рубля и увеличить рост экономики. Прогноз превратился в набор счетных параметров, необходимых для того, чтобы трехлетний бюджет был сверстан с необходимыми параметрами (расходы в 15,8 трлн руб. и ежегодное снижение дефицита на 1 п. п. с 3,2% ВВП до 1,2%), говорил участвовавший в обсуждении бюджета эксперт. Сейчас правительство обсуждает передачу регулирования госзаказа Минфину, а Росрезерв по указу президента уже передан из ведения министерства правительству. Не удалось Минэкономразвития добиться увеличения программы проектного финансирования: с начала года ЦБ финансирует только уже отобранные проекты.

Теперь в Минэкономразвития будут превалировать бюджетные догмы, считает один из чиновников. Это адекватная экономическая позиция, не согласен директор НИФИ Владимир Назаров: сам по себе рост расходов не стимулирует экономику, нужно перераспределять менее эффективные траты в пользу более эффективных.

Но со сменой министерств могут измениться и взгляды Орешкина, полагают некоторые чиновники. Улюкаев до прихода в Минэкономразвития из ЦБ считался монетаристом, но потом его взгляды трансформировались, вспоминает Владимир Тихомиров из БКС. Вместе с должностью могут смениться и взгляды, ироничен чиновник.

Минэкономразвития – это гораздо больше, чем макропрогнозирование, говорит Александра Суслина из Экономической экспертной группы, теперь Орешкину предстоит вникнуть в большое число новых вопросов. Задача у двух министерств одна – стимулировать экономику, продолжает она, но от каких-то идей в Минэкономразвития ему, возможно, придется отказаться, например от фискальной девальвации (снижения НДС и повышения страховых взносов).

Орешкин – человек амбициозный и активный, он усилит блок макропрогнозирования, полагает бывший федеральный чиновник: он не будет править цифры по указанию Минфину. Скорее всего, он будет лоббировать расходы в пользу инфраструктуры и госинвестиций, предполагает собеседник «Ведомостей». Главное – разгрести завалы, а это будет тяжелая работа, сочувствуют ему коллеги. «Многие профессионалы оттуда ушли [из Минэкономразвития]», – говорит высокопоставленный чиновник. Один из заместителей министра признает: Улюкаев был хорошим экономистом с глобальным видением, но плохим управленцем, не мог выбирать кадры и принимать решения. Скорее всего изменения произойдут и в командах обоих министерств, считает бывший чиновник: новый министр может забрать с собой часть своих людей из Минфина.

Минэкономразвития нуждается в переформатировании, говорит чиновник финансово-экономического блока. Молодой, амбициозный – это плюс, из финансово-экономического блока – тоже плюс, Орешкину не придется терять время на раскачку, поддерживает другой. Лучше всего, если в новом качестве он возьмется за подготовку стратегической политики, считает Наталия Орлова из Альфа-банка, долгосрочная траектория абсолютно не ясна, так же как и ее влияние на бюджетную политику.

Но новому министру может не хватить политического веса, опасается Тихомиров: ему придется столкнуться с лоббизмом компаний. Придется бороться даже с Минфином и ЦБ, предупреждает чиновник, за бюджетные инвестиции, проектное финансирование, госзакупки. Но главная проблема – отсутствие запроса на реформы от правительства, полагает он.