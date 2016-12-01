Правительство готовится отдать «Ростеху» систему закупок

Подготовить доклад президенту о назначении «РТ-проектные технологии» («дочка» «Ростеха») единственным разработчиком Единой информационной системы закупок поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Поручение дано Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Федеральному казначейству в ноябре («Ведомости» ознакомились с его текстом, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Цена госконтракта на создание, ведение и обслуживание системы не называется – ее ведомства должны предложить в докладе, получить который Шувалов должен был еще в середине ноября.

Представители секретариата Шувалова, Минфина, Минэкономразвития, ФАС и «Ростеха» отказались от комментариев.

Единая информационная система запущена с 2016 г. Это одна из крупнейших государственных IT-систем с данными обо всех закупках государства, госкомпаний и естественных монополий. Сейчас за разработку сайта отвечает «Ланит», за техподдержку – его «дочка» «Онланта», операторскую поддержку осуществляет «Систематика». Представитель «Ланита» отказался от комментариев.

Система во многом основана на иностранном оборудовании и программах, что создает риски, заметило в начале года Минэкономразвития: иностранные компании могут повлиять на ее работоспособность, поэтому программы нужно заменить на российские. Тогда готовность участвовать в доработке подтвердили «Ланит», Cognitive Technologies, IT-интегратор IBS и «Крок».

«Ростех» предлагает создать систему заново на принципах государственно-частного партнерства. Чтобы государство не тратило больше денег на развитие системы, а, наоборот, сэкономило бы 1 трлн руб. после того, как «Ростех» создаст в ней каталог, говорилось в октябрьском письме гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Шувалову. Окупить вложения потенциальный инвестор рассчитывал за счет добавления в систему дополнительных платных сервисов. Но, чтобы оформить концессионное соглашение на информационную систему, необходимо поправить законодательство. Поэтому пока нужно просто назначить «дочку» «Ростеха» единственным поставщиком, предлагал Чемезов.

Президент и правительство часто критикуют практику закупок у единственного поставщика. Но решения президента и правительства определили 44% закупок у единственных поставщиков в 2015 г.

Минфин, курирующий казначейство, готов поддержать назначение единственным исполнителем компании «Ростеха», «принимая во внимание критическую важность обеспечения бесперебойной работы» системы, говорится в письме, которое еще в конце октября отправило Шувалову министерство. Создание новой системы с нуля и перенос накопленной информации потребует около 1 млрд руб., считает гендиректор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. С 2010 г. «Ланит» выиграл порядка 10 контрактов примерно на 2,5 млрд руб., контракт «Онланты» – на 425 млн руб.

Отказ от конкурса в пользу единственного поставщика дает неверные сигналы рынку, замечает Черногоров: госзаказ – основной драйвер роста IT-отрасли.