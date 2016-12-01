Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4215 от 01.12.2016 под заголовком: Системный «Ростех»

Правительство готовится отдать «Ростеху» систему закупок

Как единственному поставщику без конкурса
Правительство готовится отдать «Ростеху» госконтракт на систему закупок
Правительство готовится отдать «Ростеху» госконтракт на систему закупок
Е. Разумный / Ведомости

Подготовить доклад президенту о назначении «РТ-проектные технологии» («дочка» «Ростеха») единственным разработчиком Единой информационной системы закупок поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Поручение дано Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Федеральному казначейству в ноябре («Ведомости» ознакомились с его текстом, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Цена госконтракта на создание, ведение и обслуживание системы не называется – ее ведомства должны предложить в докладе, получить который Шувалов должен был еще в середине ноября.

Представители секретариата Шувалова, Минфина, Минэкономразвития, ФАС и «Ростеха» отказались от комментариев.

Единая информационная система запущена с 2016 г. Это одна из крупнейших государственных IT-систем с данными обо всех закупках государства, госкомпаний и естественных монополий. Сейчас за разработку сайта отвечает «Ланит», за техподдержку – его «дочка» «Онланта», операторскую поддержку осуществляет «Систематика». Представитель «Ланита» отказался от комментариев.

Система во многом основана на иностранном оборудовании и программах, что создает риски, заметило в начале года Минэкономразвития: иностранные компании могут повлиять на ее работоспособность, поэтому программы нужно заменить на российские. Тогда готовность участвовать в доработке подтвердили «Ланит», Cognitive Technologies, IT-интегратор IBS и «Крок».

«Ростех» предлагает создать систему заново на принципах государственно-частного партнерства. Чтобы государство не тратило больше денег на развитие системы, а, наоборот, сэкономило бы 1 трлн руб. после того, как «Ростех» создаст в ней каталог, говорилось в октябрьском письме гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Шувалову. Окупить вложения потенциальный инвестор рассчитывал за счет добавления в систему дополнительных платных сервисов. Но, чтобы оформить концессионное соглашение на информационную систему, необходимо поправить законодательство. Поэтому пока нужно просто назначить «дочку» «Ростеха» единственным поставщиком, предлагал Чемезов.

Президент и правительство часто критикуют практику закупок у единственного поставщика. Но решения президента и правительства определили 44% закупок у единственных поставщиков в 2015 г.

Минфин, курирующий казначейство, готов поддержать назначение единственным исполнителем компании «Ростеха», «принимая во внимание критическую важность обеспечения бесперебойной работы» системы, говорится в письме, которое еще в конце октября отправило Шувалову министерство. Создание новой системы с нуля и перенос накопленной информации потребует около 1 млрд руб., считает гендиректор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. С 2010 г. «Ланит» выиграл порядка 10 контрактов примерно на 2,5 млрд руб., контракт «Онланты» – на 425 млн руб.

Отказ от конкурса в пользу единственного поставщика дает неверные сигналы рынку, замечает Черногоров: госзаказ – основной драйвер роста IT-отрасли.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике