«Бизнес под крылом у государства» сложно уничтожить

В 2014–2016 гг. ведомства должны были либо преобразовать 499 ФГУПов в акционерные общества (АО) или бюджетные учреждения, либо ликвидировать их. Срок подходит к концу. 73 из этих ФГУПов ликвидированы, на 111 наложены ограничения на акционирование и реорганизацию (см. таблицу). Осталось 172, из них 83 успели акционировать, 35 – обещают до конца года, а 54 перенесут на следующие годы. Выполнить план не удалось, констатирует Росимущество в ответах на вопросы «Ведомостей».

Сейчас у федерального центра 1200 ФГУПов. На следующую трехлетку в программе акционирования – 318. Это оптимистичный прогноз: при нынешних темпах на такое можно рассчитывать не раньше 2024 г., предупреждает Росимущество.

Министр открытого правительства Михаил Абызов в августе 2016 г. подготовил доклад премьер-министру Дмитрию Медведеву о реформе ФГУПов, говорит его представитель, в ближайшее время планируется совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова. В графике этого совещания нет, сказал представитель Шувалова.

ГУПы неэффективны – это признали в правительстве уже несколько лет назад. У них низкая производительность труда и низкая прозрачность, писал в своем докладе экспертный совет при правительстве (см. врез). Систему сложно сломать: ФГУПы находятся под покровительством министерств и ведомств – это дает им доступ к госзаказу и госфинансированию и ставит в привилегированное положение на рынке, объясняет руководитель информационного департамента Российского аукционного дома (РАД) Алина Куберская. В 2015 г. правительство направило на взносы в уставные фонды и субсидии ФГУПам 67,5 млрд руб., пишет Росимущество в докладе для Госсовета, а получило от них за тот же год в 5 раз меньше дивидендов.

Во-первых, акционирование может повысить прозрачность предприятий (через советы директоров и другие механизмы контроля), во-вторых, только в таком виде их можно будет продать.

Почему же это никак не удается?

Как превратить ФГУП в АО

Первая причина: ФГУПы постоянно исчезают из плана приватизации. Количество предприятий, которые ведомства предлагают не трогать, увеличилось с 79 в 2013 г. до 316 в марте 2016 г. (26,8% от общего числа), пишет ведомство в докладе Шувалову. Это ФГУПы ФАНО (всего 184), «Спецстроя» (второй показатель – 40), управления делами президента, ФСИН, ФМБА, дезинфекционные предприятия, ядерные центры, предприятия силовых ведомств и ведомственной охраны.

На акционирование ФГУПов ФАНО наложен мораторий, но Росимущество хочет хотя бы начать обсуждать их дальнейшую судьбу. ФАНО не ответило на запрос «Ведомостей», «Спецстрой» в прошлом году объяснял «Ведомостям» причину сопротивления: есть госпрограмма вооружения, выполнять ее надо без достаточных ресурсов при катастрофическом дефиците времени, изменение формы приведет к срыву сроков. В этом году ведомство отказалось от комментариев.

Но даже если ФГУПы остались в плане, акционирование тянется порой 2–3 года, констатирует Росимущество: они долго не могут зарегистрировать права на объекты недвижимого имущества и земельные участки. Ведомство попросило ФГУПы заполнить специальные планы-графики. Пока динамика черепашья: за год доля объектов ФГУПов без регистрации прав собственности снизилась с 59,9 до 46,3%, без регистрации вещного права – с 47,3 до 41,8%. При таких темпах потребуется еще четыре года для завершения первого и восемь – второго, прогнозирует Росимущество.

Неэффективные активы Оборот ГУПов без НДС и акцизов – 2,4 трлн руб. (2,8% оборота всех предприятий), затраты на производство и продажу – 2,3 трлн (4,4%), почти треть – зарплаты. Производительность труда в среднем по России – 4,4 млн руб. на человека, в ГУПах – 972 000 руб.

Часто у ФГУПов нет документов на объекты, построенные еще во времена СССР, – тогда их права можно зафиксировать только через суд. Иногда на это нет денег: кроме затрат на инвентаризацию и кадастровый учет надо платить госпошлину, а потом – еще раз ту же пошлину за те же объекты, только уже переданные в уставный капитал. И плюс еще волокита: нужно получить более 40 заключений различных органов. Росимущество предлагает отменить госпошлину для таких объектов и упростить процедуры.

Но мешает не только это, а скорее саботаж менеджмента ФГУПов, считает Куберская: смена организационно-правовой формы часто приводит к утрате бюджетных привилегий. ФГУПы не могут конкурировать с частниками: для запуска любого проекта (в том числе для работ по госзаказу) нужны свободные оборотные средства (оплата – по факту выполненных работ), у ФГУПов, по ее словам, нет достаточных средств.

Многие руководители имеют и собственный бизнес на базе ФГУПа, продолжает Куберская, – строительный, если есть свободные земли, или арендный, если есть свободные площади: «Это бизнес под крылом у государства».

Проблему надо решать радикально, говорили эксперты открытого правительства, предлагая ликвидировать саму форму ГУПов к 2018 г. Если на федеральном уровне реформа идет такими темпами, то чего ждать в регионах, где МУПов и ГУПов более 20 000. Предыдущая руководительница Росимущества Ольга Дергунова осторожно относилась к этой рискованной идее. Но сейчас ведомство уже готово поддержать ее, говорит федеральный чиновник: в любом случае надо уже что-то решать.

Как избавиться

После акционирования ФГУПы надо продать, что очень непросто, констатирует РАД: спрос невелик.

Одна из главных причин, говорит Куберская, – нет продуманной политики акционирования: в уставный капитал механически включается все, что имело отношение к ФГУПу. И акционерное общество оказывается обременено активами, которые не представляют собой единого готового бизнеса, что вовлекает компанию в большие расходы. Эти активы необходимо осмыслить и упорядочить, продолжает она, а у менеджмента нет для этого компетенций: руководят ФГУПами, как правило, неконкурентоспособные «красные директора».

При нормальном акционировании ФГУПы интересны рынку, уверена Куберская: их плюс – давнее присутствие в отрасли, многолетние контакты, иногда бренд.

Скорее проблема в том, что у ФГУПов как раз остается только недвижимость и земля, считает руководитель Центра финансовых расследований Сергей Лесничий: в процессе акционирования менеджмент не вносит в реестр нематериальные активы, например технологии, а потом у частных компаний, связанных с менеджментом ФГУПов, появляются миллиардные обороты. Таким образом за мизерную сумму был продан бывший ФГУП «Строй. Монтаж. Автоматика», приводит он пример.

Надо усилить контроль при акционировании, призывает Лесничий, но чиновникам не хватает компетенции для оценки нематериальных активов.