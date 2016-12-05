ФАС избавила монополии от оборотных штрафов за неприсоединение к сетям

Если абонента не удается подключить к водоснабжению, то компании грозят штрафы вплоть до оборотных, а это сотни миллионов рублей, говорит директор по правовым и корпоративным вопросам «Росводоканала» Дмитрий Тимофеев. Такие штрафы убивают не бизнес, а инфраструктуру, продолжает он: «статьи «Штрафы» в расходах у нас нет», поэтому платить их приходится, экономя на ремонте.

Естественным монополиям больше и не должны назначаться оборотные штрафы за нарушения при подключении к сетям, разъяснил президиум ФАС: есть специальная статья – нарушение правил недискриминационного доступа. Законодатель изначально предусматривал разное наказание за злоупотребление доминирующим положением и за нарушение правил недискриминационного доступа (ст. 14.31 и 9.21 КоАП), но некоторые суды считали, что нарушения монополий – это всегда злоупотребление доминированием, отмечает партнер GBLP Николай Вознесенский. Ответственность за это – от 300 000 до 1 млн руб. или оборотные штрафы. За нарушение недискриминационного доступа – 100 000–500 000 руб..

За одинаковые по характеру действия можно было получить существенно отличающиеся штрафы, передал через представителя начальник управления правового обеспечения «Т плюса» Азамат Жанэ, это вызывало многочисленные споры. Поправки в законодательство в 2015 г. должны были решить проблему, но в некоторых случаях территориальные органы ФАС продолжали назначать оборотные штрафы, рассказывает замруководителя службы Сергей Пузыревский. Эти решения отменялись апелляцией ФАС, но стало ясно, что нужны разъяснения, объясняет он. У юристов оставались вопросы, говорит президент «Объединения корпоративных юристов» Александра Нестеренко, например, какие конкретно лица и при каких обстоятельствах могут быть привлечены к ответственности по ст. 9.21.

После разъяснений ФАС бизнес сможет настаивать на применении статьи о нарушении правил недискриминационного доступа, говорит Вознесенский. Когда речь идет о естественных монополиях, важнее не собрать большие штрафы, а быстрее устранить нарушение, считает Тимофеев.