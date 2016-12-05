Саудовской Аравии нужны высокие цены на нефть для диверсификации экономики

Решение Саудовской Аравии настоять на сокращении нефтедобычи членами ОПЕК не случайно: ей нужны более высокие цены на нефть, чтобы в будущем меньше зависеть от ее экспорта. Хотя в предыдущие десятилетия королевство избегало такого шага и отдавало предпочтение сохранению рыночной доли, а не цен.

Для диверсификации экономики де-факто лидеру картеля нужно монетизировать свои масштабные запасы нефти. Это позволило бы стране сначала развивать нефтеперерабатывающую, нефтехимическую и горнодобывающую отрасли, а потом и другие секторы, включая туризм, производство и финансовые услуги.

Во вторник саудовский король Салман ибн Абдулазиз впервые посетил в качестве монарха промышленную восточную провинцию Эш-Шаркия, подчеркнув приверженность руководства страны новой экономической стратегии. Там он участвовал в мероприятиях, посвященных многомиллиардным инвестициям местных и иностранных компаний в нефтехимические и горнодобывающие проекты, которые должны сыграть ключевую роль в диверсификации экономики.

В результате обвала цен на нефть с середины 2014 г. и их последующей стабилизации на относительно низком уровне около $45 за баррель бюджетный дефицит Саудовской Аравии оказался рекордным в 2015 г., составив $98 млрд. На экспорт нефти приходится более двух третей доходов бюджета, и для того, чтобы свести его в этом году без дефицита, была бы нужна средняя цена на уровне $70 за баррель. С начала падения цен валютные резервы страны сократились примерно на 25%. Но для инвестиций в проекты, направленные на диверсификацию экономики, нужны деньги. «При всем желании сделать экономику менее зависимой от нефти добиться этого по-прежнему можно будет во многом лишь за счет авансовых расходов», – говорит Робин Миллз из консалтинговой компании Qamar Energy про саудовскую «Концепцию развития до 2030 г.».

Отдать предпочтение поддержанию цен, а не борьбе за рыночную долю саудовцы решили на фоне непростой экономической и осложняющейся социальной ситуации в стране. В прошлом году правительство было вынуждено сократить бюджетные расходы и субсидии на электроэнергию населению. Но рекордное размещение гособлигаций на $17,5 млрд в середине октября 2016 г. снизило беспокойство по поводу способности Эр-Рияда привлекать финансирование. После эмиссии правительство пообещало погасить долги перед компаниями из частного сектора. Эти шаги спровоцировали рост фондового рынка, и с середины октября индекс Tadawul вырос примерно на 30%.

«[Соглашение ОПЕК] поможет Саудовской Аравии достичь некоторых ключевых целей своей экономической стратегии, избежать повышения стоимости займов и получить заметную поддержку населения», – считает Хелима Крофт из RBC Capital Markets.

Например, если ставка ОПЕК на рост цен за счет сокращения добычи оправдается, это поможет Саудовской Аравии реализовать один из ключевых пунктов ее плана – провести IPO до 5% акций госкомпании Saudi Aramco в 2018 г.

С утра 30 ноября, когда с саммита ОПЕК стали поступать сообщения о готовности стран добиться заключения соглашения и цены на нефть начали быстро расти, котировки Brent поднялись более чем на 15%, првысив в понедельник $55 за баррель.

Заключая соглашение, Саудовская Аравия согласилась сократить собственную добычу на 486 000 баррелей в день – больше остальных участников картеля. До сделки она добывала 10,6 млн баррелей в день. Кроме того, о стремлении саудовцев договориться свидетельствует их готовность пойти на уступки Ирану, главному противнику Эр-Рияда на Ближнем Востоке. Ему разрешили немного увеличить добычу или снизить ее лишь на 90 000 баррелей в день, в зависимости от того, как разрешится спор по поводу текущего уровня производства. По данным ОПЕК, Иран в последнее время добывал около 3,8 млн баррелей в день.

Перевел Алексей Невельский