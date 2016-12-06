Банки блокируют счета сборщиков вторсырья

Без объяснения причин банк за один день может заблокировать счета переработчика металлолома или повысить процент за снятие наличных, рассказывает директор НП НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Проблемы есть, подтверждает исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Максим Новиков, они возникли еще в 2015 г.

Закон о противодействии отмыванию и финансированию терроризма вынуждает банки относить переработчиков лома к высокорисковым компаниям: 80% лома собирает население, поэтому даже у добросовестных компаний доля наличных в обороте высока, объясняет Ковшевный. 99% поставщиков макулатуры – компании, но, если контролирующие органы находят в цепочке гражданина, у них возникают подозрения, рассказывает Новиков. Банкам приходится заказывать больше наличности для таких клиентов, а это вызывает подозрения ЦБ, объясняет президент НП «Клуб банковских бухгалтеров» Кирилл Парфенов, многие предпочитают не связываться с такими клиентами.

Переработчики лома часто работают с наличными, недобросовестные клиенты могут использовать их как площадку для обналичивания денег, говорит представитель Сбербанка. Чтобы убедиться в реальности бизнеса, клиента просят предоставить дополнительную информацию и документы, решение принимается по каждой конкретной ситуации, отмечает он. В «ВТБ 24» к переработчикам лома применяется та же процедура оценки, что и к другим клиентам, говорит его представитель: если банк считает, что деятельность сомнительна, ему откажут в открытии счета вне зависимости от вида бизнеса.

Если факт обналичивания был установлен, руководитель компании несет уголовную ответственность, говорит Ковшевный, иногда схемы действительно используются. Например, недобросовестный заготовщик заказывает деньги якобы для расчетов с привозящими лом людьми, сам закупает гораздо меньше, а остальные деньги продает на черном рынке, описывает схему партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: на счет переработчика придет перевод от якобы оптового покупателя лома. Такие проблемы возникают у всех компаний, которые ведут массовые расчеты с населением, например у заготовщиков ягод и грибов, знает он.

Для переработчиков лома нужен реестр участников рынка, убежден Ковшевный. «Руслом.ком» его ведет, в нем уже 3000 компаний, а к концу года будут все (на рынке лома черных и цветных металлов работает 5000 компаний, по данным «Руслом.ком», он оценивается в 400–600 млрд руб.), рассчитывает он. Ни одна сторона пока не обращалась с предложением признать реестр официальным, но Минприроды заинтересовано в развитии отрасли, говорит представитель министерства: «Если обращение поступит и явных недостатков не будет, мы готовы его поддержать». Представитель ЦБ не ответил в понедельник вечером на запрос «Ведомостей».

Список добросовестных переработчиков вряд ли поможет, скептичен Парфенов. У ЦБ нет гарантии, что компания в реестре не превратится в «обнальщика», объясняет он: решить проблему можно, отказавшись от использования наличных, переводя деньги на карты населению, но пока это малореалистично.