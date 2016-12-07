Госдума не хочет поднимать взносы на медицинское страхование

Комитет Госдумы по бюджету отклонил в понедельник вечером правительственный законопроект о повышении страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с 5,1 до 5,9% в 2019 г.

О решении правительства увеличить ставку на 0,8 п. п., а общие отчисления во внебюджетные фонды – до 30,8% говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Это принесло бы ФОМСу в 2019 г. дополнительно от 182 млрд до 190 млрд руб. исходя из двух вариантов прогноза Мин­экономразвития. И покрывало бы дефицит бюджета фонда до 2025 г., оценивала замминистра труда Наталья Хорова.

Поправку о повышении взноса не успели принять до второго чтения бюджета (запланировано на 7 декабря), пояснил федеральный чиновник, ставка на 2019 г. теперь будет обсуждаться в 2017 г., как и велел президент. По действующему сейчас законодательству с 2019 г. общая ставка взносов должна вырасти до 34%. Очевидно, что так сильно ее не повысят, но никто и не обещал, что останется 30%, объяснял ранее чиновник.

Комитет также рекомендовал принять поправки в проект бюджета ФОМСа на 2017–2019 гг., предусматривающие снижение темпов роста зарплаты работников сферы здравоохранения в регионах с 10,6 до 5,4%.

По майским указам Владимира Путина в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% среднерегиональной, среднего и младшего медперсонала – 90 и 80% соответственно, а к 2018 г. – 200, 100 и 100%. Чтобы сбалансировать бюджет ФОМСа, правительство решило не забирать у фонда трансферт в федеральный бюджет (96,7 млрд руб.) в 2016 г.

Это неформализованное предложение одного из ведомств, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решений об изменении параметров указов не принималось (по «Интерфаксу»). Межведомственного согласования этих поправок не было, говорит чиновник аппарата правительства. Это трактовки указов, замечает эксперт Минфина, в них обозначены параметры зарплат, но как их достигнуть – вопрос правительства и дорожных карт.

Речь идет о перераспределении средств внутри ФОМСа, поясняет чиновник Минфина: субвенция бюджета на софинансирование зарплат будет уменьшена на 75,9 млрд и на эту же сумму увеличен страховой запас фонда. Если региональные бюджеты будут хорошо исполняться, то этот резерв будет использован для индексации зарплат, заключает он. Перераспределение средств внутри ФОМСа не противоречит целям указов, говорит представитель Минфина: средства в любом случае находятся в бюджете фонда и будут направлены на финансирование медпомощи и зарплату медработников.