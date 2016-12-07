Валютные резервы Китая сократились в ноябре почти на $70 млрд

Резервы народного банка Китая (НБК) сократились в ноябре пятый месяц подряд, снизившись на $69,1 млрд до $3,051 трлн, или на 2,2% к октябрю. Это стало самым значительным снижением с января, когда падение составило 3% ($87 млрд).

Опрос экономистов накануне публикации данных НБК показал, что они ожидали снижения на 1,9%. Они считают, что Пекин продолжит ужесточать меры, призванные ограничить отток капитала, хотя западные компании уже жалуются, что те стали негативно влиять на их операционную деятельность.

В августе 2015 г. денежные власти Китая неожиданно снизили курс юаня, что спровоцировало панику среди инвесторов и активизировало отток капитала из страны. Процесс ускорился в январе 2016 г. в связи с обвальным падением на китайском фондовом рынке. Чтобы сделать девальвацию более плавной и равномерной, НБК продает доллары из валютных резервов. Правда, их ноябрьское снижение примерно наполовину объясняется укреплением доллара, индекс которого (курс к корзине валют стран – основных торговых партнеров США) вырос за месяц на 3,1%. Из-за этого стоимость той части китайских резервов, что номинирована в других валютах (НБК не публикует ее точный размер), сократилась примерно на $35 млрд, по расчетам Financial Times.

Таким образом, на защиту курса юаня НБК потратил около $34 млрд. Эти действия отражают в том числе обеспокоенность властей ростом стоимости обслуживания весьма значительного долга компаний и банков, номинированного в долларах. Сильное снижение курса юаня может также привести к росту краткосрочных процентных ставок, повысив стоимость фондирования для наименее стабильных участников финансовой системы, таких как банки среднего размера и теневые кредиторы.

С начала года юань подешевел на 6,1%; динамика по итогам года имеет все шансы оказаться наихудшей с 2005 г., когда Китай отвязал курс национальной валюты от доллара. Девальвация провоцирует отток капитала, который за первые 10 месяцев года составил $530 млрд. Правда, после выборов президента США 8 ноября юань оказался в числе тех валют развивающихся стран, что показали хорошую динамику (не в последнюю очередь, по всей видимости, благодаря усилиям НБК). Однако в ближайшие месяцы такое вряд ли повторится, считает Джулиан Эванс-Притчард, аналитик Capital Economics, и «НБК будет легче вернуться к более постепенному снижению курса юаня по отношению к доллару США».

Между тем попытки Пекина ограничить отток капитала уже вызвали нарекания ряда работающих в Китае западных компаний. Они «создают помехи бизнес-операциям», заявила Торговая палата ЕС в Пекине; несколько европейских компаний не смогли в последние дни перечислить дивиденды из Китая в свои головные офисы. К высказанной ими критике присоединились американцы. Джеймс Циммерман, председатель Американской торговой палаты в Китае, выразил обеспокоенность тем, что «дополнительные требования, такие как необходимость получать одобрение [регуляторов], потенциально могут повлиять на способность наших компаний перечислять деньги за рубеж».

Новые меры, вступившие в силу 28 ноября и включающие более строгие требования к выводу средств за границу, стали неожиданностью и добавили неопределенности в такую рутинную прежде операцию, как перечисление дивидендов, говорит топ-менеджер одной из транснациональных корпораций. «Они хотят контролировать отток капитала. Но последнее, что следует трогать, – это дивиденды и платежи по займам акционеров, по крайней мере у имеющих прозрачные процедуры международных компаний», – утверждает он.

В этих же целях Пекин недавно осложнил импорт золота и хочет ограничить поглощения иностранных компаний китайскими. Высокопоставленные чиновники во вторник заявили, что усилят контроль над «нерациональными» инвестициями компаний за рубеж, не связанными с их основной деятельностью. Особенно это касается гостиничного бизнеса, киноиндустрии и спорта, где китайские компании в этом году привлекли внимание крупными сделками.

В полной мере оценить эффективность этих мер можно будет не раньше января, когда станет известен декабрьский уровень валютных резервов. Также аналитики будут следить за эффектом от введения с 1 января новых квот на обмен валюты китайцами в размере не более $50 000 в год. Как отмечают специалисты NatWest Markets, банки под давлением властей могут принять «скрытые» меры контроля.

Перевели Михаил Оверченко и Алексей Невельский