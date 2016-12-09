Госдума приняла бюджет России до 2019 года

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении бюджет России на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. «За» проголосовали 315 депутатов, «против» - 99. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил депутатов и Минфин за работу над бюджетом, назвав его «непростым». «Этот бюджет решает главные задачи, которые стоят перед нашим обществом, перед страной», - сказал Володин.

Должно быть стыдно На заседании Госдумы первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев пристыдил депутатов, голосовавших «против», предложив, например, взглянуть в глаза тех, «у кого проблема с жильем». «Мы предлагаем опубликовать в «Парламентской газете» полные списки тех, кто проголосовал против повышения пенсий, повышения зарплат, укрепления обороноспособности и безопасности нашей страны. А мы вполне осознанно проголосуем за – за социальную стабильность, за поддержку нуждающихся, за Россию», - заявил Исаев.

В бюджете на три года прописан умеренный рост доходов при сокращении дефицита бюджета с 3,2% ВВП в 2017 г. до 2,2% ВВП в 2018 г. На 2016 г. президент Владимир Путин утвердил дефицит бюджета в 3,66% ВВП при запланированных 3% ВВП.

В абсолютном выражении в 2017 г. дефицит бюджета составит 2,75 трлн руб. при доходах в 13,49 трлн руб. и расходах 16,24 трлн руб. Его предлагается финансировать в том числе из резервного фонда (1,15 трлн руб.) и фонда национального благосостояния (668 млрд руб.). Это означает, что резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 г. В ФНБ (4,5 трлн руб. на начало ноября 2016 г.) на конец 2019 г. должно остаться порядка 3 трлн руб.

Доходы на 2018 и 2019 гг. запланированы на уровне 14,29 млрд руб. и 14,85 млрд руб., дефицит - 2,11 трлн руб. и 1,14 трлн руб. соответственно.

В трехлетний бюджет заложена нефть по $40 за баррель при инфляции 4%, курс доллара 67,5 руб. в 2017 г., 68,7 руб. в 2018 г. и 71,1 руб. в 2019 г. Макропрогноз по ВВП - рост на 0,6% в 2017 г., 1,7% и 2,1% в 2018 и 2019 гг.

Во втором чтении в бюджете был вдвое увеличен размер кредитной поддержки для субъектов федерации - с 100 млрд руб. до 200 млрд руб. в 2017 и 2018 гг. Ассигнования на бюджетные кредиты субъектам в 2019 г. сохранены в размере 50 млрд руб.

В новом бюджете увеличена доля социальных и оборонных расходов, при этом производительные расходы, связанные с инвестициями в человеческий капитал и науку, сокращаются к ВВП с 1,67 до 1,33% за трехлетку (данные Российского экономического университета имени Плеханова).