Экспортерам дадут короткие кредиты

Минэкономразвития предлагает субсидировать из федерального бюджета банки, выдающие короткие (на срок до года) кредиты для поддержки несырьевого экспорта и сельхозпродукции, работ и услуг, следует из уведомления, опубликованного на regulation.gov.ru. Мера должна заработать в следующем году.

Сейчас процентная ставка по экспортным кредитам субсидируется через программы Внешэкономбанка и Росэксимбанка, пишет Минэкономразвития. Но оба банка выдают только средне- и долгосрочные кредиты, их офисы расположены в Москве, программами не финансируется экспорт сельхозпродукции, программного обеспечения, IT-услуг, другой продукции и услуг, экспорт которых может быть поддержан краткосрочными льготными экспортными кредитами.

Минэкономразвития предлагает привлечь к выдаче краткосрочных экспортных кредитов банки с широкой региональной сетью, которые будут получать субсидии на компенсацию процентной ставки по экспортным кредитам либо рефинансирование ранее выданных займов. Это позволит значительно упростить доступ малого и среднего бизнеса к экспортному кредитованию в регионах, рассчитывает Минэкономразвития. Росэксимбанк поддерживает инициативу разработки программы, передал через пресс-службу управляющий директор банка Никита Гусаков: субсидирование сегодня является чуть ли не единственным вариантом для российских экспортеров быть конкурентоспособными на внешних рынках с финансовой точки зрения.

Поставки быстро Количество документов, требуемых для пропуска нерисковых товаров, к 2018 г. должно сократиться с девяти до трех, а время прохождения таможенных процедур для таких товаров в портах – с 96 часов в 2016 г. до 3 часов в 2018 г. и до 30 минут к 2025 г., следует из паспорта проекта поддержки несырьевеого экспорта.

Минэкономразвития предлагает субсидировать 2 п. п. ставки. За базу для расчета был взят текущий уровень ключевой ставки и банковских ставок по кредитам до года, говорит чиновник Минэкономразвития: окончательные цифры будут изменены. Ставку и сроки кредита нужно проговорить с клиентами, считает вице-президент Сбербанка Андрей Шаров. «Если говорить о снижении издержек для компаний, на наш взгляд, цифра могла бы быть увеличена до 4%, чтобы это было значимое сокращение издержек для экспортеров», – оценивает он.

К программе льготного кредитования Минэкономразвития предлагает допускать банки, у которых не менее 25 млрд руб. собственных средств, филиалы и офисы минимум в 50 регионах. Сам подход – субсидировать через банки – очень правильный и клиентоориентированный: клиент сразу получает кредит, а потом бюджет возмещает банкам субсидированную процентную ставку, говорит Шаров, мера правильная, но ее нужно сбалансировать с потребностями экспортеров. По его данным, сейчас на рынке 80 000 экспортеров, треть – это малый и средний бизнес. ВТБ изучит предлагаемый Минэкономразвития инструмент, говорит его представитель: экспортные продажи являются для банка положительным фактором, свидетельствующим о востребованности на рынке продукции заемщика.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству разработать меры поддержки несырьевого экспорта. Это один из приоритетных проектов, отобранных правительством, среди целей – рост несырьевого экспорта минимум на 7% в год, количества экспортеров – на 10% ежегодно.

Правительство обещает также снижать административные издержки экспортеров (см. врез). Государство может помочь бизнесу различными соглашениями о преференциальной торговле между странами для снижения таможенных издержек, информационными продуктами – комплексным анализом зарубежных рынков, маркетингом, информированием, выводом новых продуктов через электронную торговлю, перечисляет федеральный чиновник. Власти также рассчитывают на рост экспорта услуг на 20–25% к 2018 г. (сейчас сальдо по ним отрицательное).

Слабый рубль создал конкурентные преимущества для российских компаний, отмечали ранее аналитики ЦБ, но этого недостаточно «для расширения номенклатуры российского экспорта и преобразования экспортной структуры страны». Так, среди более чем 1200 товаров, экспортированных Россией в последние годы, сравнительными преимуществами обладали только 117. Большинство из них относится к сырьевым и промежуточным – 97% стоимости экспорта. По другим товарам Россия сравнительными преимуществами (с точки зрения сложившегося международного распределения труда) не обладала, писали в ЦБ. Диверсифицировать структуру экспорта в перспективе пяти и более лет реалистично, оценивала профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова: за два года это сделать невозможно. Это потребует прихода в страну иностранных инвесторов и технологий, заключает она.