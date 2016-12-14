В антикризисном плане правительства нет реформ и не хватает денег

Минэкономразвития разработало проект плана по повышению темпов роста экономики и внесло его в правительство («Ведомости» ознакомились с документом). Мер по ускорению роста в нем нет, и часть средств на поддержку промышленности еще предстоит найти Минфину и Минпромторгу.

Документ направлен в правительство, говорит представитель Минэкономразвития. Достоверность текста подтвердил федеральный чиновник.

Общая стоимость плана – около 488 млрд руб. (см. график), большая часть из которых – деньги на приоритетные проекты правительства и бюджетные кредиты регионам – уже учтены в проекте бюджета на 2017–2019 гг. Еще 109 млрд руб. на поддержку отраслей предполагается найти по итогам работы в I квартале 2017 г., говорится в документе.

В плане четыре раздела: приоритетные проекты правительства, стабильность на рынке труда, поддержка отраслей экономики и сбалансированное региональное развитие. В нем в основном учтены отраслевые предложения Минпромторга: субсидии предприятиям транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на компенсацию части затрат, докапитализация фонда промышленности (источник будет определен позднее), легкой промышленности и др. По сути, это тактический план мероприятий по повышению темпов роста экономики в 2017 г., говорит федеральный чиновник, но это лишь один из инструментов оздоровления экономики.

В плане продлеваются действовавшие в 2016 г. меры поддержки отраслей, следует из его преамбулы: также в течение года планируется постепенно отойти от практики принятия разовых решений и выработать долгосрочные стратегии развития отраслей. Минэкономразвития хочет перехватить подготовку реально работающих отраслевых стратегий, говорит высокопоставленный чиновник. Сейчас за них отвечают профильные министерства.

Институциональные меры поддержки экономического роста на последнем этапе решили исключить из плана и готовить их к маю 2017 г., говорит замминистра экономического развития Олег Фомичев (цитата по «Интерфаксу»). Впрочем, в правительстве их ждут раньше. Проект комплексного плана действий на 2018–2025 гг., который должен помочь российской экономике обогнать мировую по темпам роста, премьер поручил подготовить к 9 марта. В него должна быть интегрирована стратегия, над которой работает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, знает другой федеральный чиновник, еще прежний министр Алексей Улюкаев поручил работать над этой стратегией замминистра Алексею Ведеву и директору департамента Кириллу Тремасову. А потом этот план как-то надо интегрировать в «Стратегию-2030», которую нужно написать в соответствии с законом о стратегическом планировании, отмечает собеседник «Ведомостей».

Кто бы ни был автором «экономических реформ», реальные структурные изменения экономики представляются крайне маловероятными, считает Наталия Орлова из Альфа-банка, усиление роли бюджетной политики и рост значимости государственных и квазигосударственных компаний в последние годы – это политически обусловленный тренд. Приближающиеся выборы будут формировать политические и экономические настроения, отмечает Владимир Тихомиров из БКС. От них зависят и сроки важных экономических реформ, включая бюджетную, налоговую и пенсионную. По всей вероятности, большинство противоречивых или политически неоднозначных предложений по реформам будут продвигаться Кремлем в начале 2019 г., полагает Тихомиров.

По прогнозу Минэкономразвития, экономика в 2017 г. вырастет на 0,6%. В отсутствие устойчивого экономического роста любой прогресс в бюджетной и монетарной политике будет девальвирован перераспределительной политикой, отмечает федеральный чиновник, не исключая роста расходов из-за повышения цен на нефть. Мировой опыт однозначно свидетельствует: увеличение расходов при низком качестве государства практически ничего не дает для роста, констатирует руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Деньги работают только там, где создана правильная экономическая среда, рассуждает он: действуют рыночные механизмы, ресурсы государства распределяются прозрачно и «невзирая на лица». Чтобы деньги успешно работали на нашу экономику, их нужно не распределять, а привлекать, считает он, нужно «создавать идеальные условия для них, обеспечивать все, что они любят, и избегать всего, что их пугает».