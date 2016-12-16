От стагнации промышленность перешла к росту

По данным Росстата, в ноябре промышленность выросла на 2,7% к тому же месяцу прошлого года после спада на 0,2% в октябре. Это самый высокий темп с декабря 2014 г. За январь – ноябрь рост составил 0,8%, вдвое превысив годовой прогноз Минэкономразвития (0,4% в 2016 г.).

Столь неожиданный скачок промпроизводства в ноябре связан с изменением методики Росстата в связи с подготовкой к переходу к новому классификатору с 2017 г., сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства. Это подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Теперь нужно или корректировать все цифры по году, или уговорить Росстат пересчитать данные ноября по-старому, говорит он. В Росстате вчера вечером не смогли прокомментировать возможное изменение методики.

«Мы не заметили изменения методики», – сомневается Владимир Сальников из ЦМАКПа. Ускорение роста в ноябре полностью объясняется календарем и холодом, говорит он. В ноябре 2016 г. был 21 рабочий день, а годом ранее – 20 при обратной ситуации в октябре. Необычно холодный ноябрь повлиял на оценки и в годовом сравнении, и на сезонно сглаженные: энергопотребление в ноябре стало максимальным с января 2006 г. Драйвером ноябрьского роста стала энергетика, увеличившая выпуск на 1,8% с 0% в октябре, подсчитали в ЦМАКПе. Обрабатывающие секторы увеличили выпуск на 0,9% с 0,8% в октябре, добывающие – на 0,3% с 0,1%. В целом по промышленности, по оценке ЦМАКПа, сезонно сглаженный рост в ноябре составил 0,8% после 0,4% в октябре, что даже позитивнее, чем у Росстата (0,5% после 0,6% в октябре). В среднем с начала года промышленный выпуск рос, по расчетам ЦМАКПа, на 0,4% в месяц. Индекс деловой активности в промышленности PMI в ноябре также был выше, чем в октябре: если ему верить, то рост может стать устойчивым, считают аналитики JPMorgan.

Разный результат За январь – ноябрь обрабатывающая промышленность, по данным Росстата, все еще в минусе: спад к тому же периоду 2015 г. – на 0,3%. Добыча возросла на 2,4%, энергетика – на 1,1%.

По оценке Росстата, в ноябре выпуск оставался все еще ниже среднемесячного значения 2013 г. По индексу НИУ ВШЭ с осени выпуск превышает уровень трехлетней давности. По оценкам ЦМАКПа, также с начала осени промышленность преодолела уровень 2013 г., в течение которого лежала в дрейфе. Промышленность может существенно нарастить выпуск без дополнительных инвестиций, выяснил Сергей Цухло из Института Гайдара на основе опросов промышленников. В кризисные 2014–2016 годы загрузка мощностей держится на совсем не кризисном уровне 66–67% (пик – 72% в 2007 г.). Однако промышленность готова увеличить загрузку до 82%, отмечает Цухло.

Но ноябрьские прогнозы выпуска пока не дают оснований ожидать значительного роста: они на одном и том же уровне со II квартала 2016 г., подсчитал Цухло. Главным ограничителем роста выпуска предприятия по-прежнему называют недостаточный спрос (50%), а также неопределенность экономической ситуации и ее перспектив (38%).

Почти самое последнее, что волнует предприятия, – это ставка кредита: в качестве помех росту производства ее упомянули 6%, в рейтинге препятствий это 15-е место из 17. Еще меньше волнуют только нехватка самих кредитов (3%), а также завышенный курс рубля (4%).

Укрепление рубля предприятия назвали самой эффективной «антикризисной мерой» правительства: слабый рубль препятствует модернизации производств – в опросах 2015–2016 гг. про помехи импортозамещению с большим отрывом лидирует ответ «отсутствие отечественных аналогов оборудования и сырья любого качества» (62–66%). На фоне укрепления рубля в 2016 г. возобновился рост импорта оборудования (на 3,8% за январь – октябрь при снижении на 2,6% импорта в целом) и промышленный рост в инвестиционно ориентированных отраслях.

За октябрь – ноябрь впервые после долгой стагнации возрос и индекс предпринимательской уверенности (до минус 3% с минус 5%). Во многом это связано с разумными адаптационными действиями самих предпринимателей, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, хотя правительство тоже помогло, а благодаря ЦБ снизились инфляция и волатильность курса – главные препятствия роста после неопределенности экономической политики.

Адаптация к сегодняшним условиям ведения бизнеса дает основания полагать, что провалов промпроизводства уже не будет, надеется Остапкович: «Сегодня главное – не мешать предприятиям завершить адаптацию и, возможно, перейти в зону слабого, но расширения».