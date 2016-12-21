Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Цена льгот

Минфин придумает название для льгот

Чтобы оценить, во сколько они обходятся бюджету
  • Александра Прокопенко,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости
Налоговые и неналоговые расходы в Бюджетном кодексе позволят точно оценить потери бюджета из-за льгот, полагает Минфин
Налоговые и неналоговые расходы в Бюджетном кодексе позволят точно оценить потери бюджета из-за льгот, полагает Минфин
Е. Разумный / Ведомости

Минфин предлагает закрепить понятие «налоговые и неналоговые расходы» (совокупность льгот и субсидий) в бюджетном законодательстве, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердили в Минфине. Тогда их можно будет точно оценить. Сделать это предполагается в новой редакции Бюджетного кодекса и отражать в бюджете с 2019 г., поясняет представитель Минфина.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике