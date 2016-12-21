Минфин придумает название для льгот

Налоговые и неналоговые расходы в Бюджетном кодексе позволят точно оценить потери бюджета из-за льгот, полагает Минфин
Е. Разумный / Ведомости
Минфин предлагает закрепить понятие «налоговые и неналоговые расходы» (совокупность льгот и субсидий) в бюджетном законодательстве, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердили в Минфине. Тогда их можно будет точно оценить. Сделать это предполагается в новой редакции Бюджетного кодекса и отражать в бюджете с 2019 г., поясняет представитель Минфина.