Минфин придумает название для льгот

Минфин предлагает закрепить понятие «налоговые и неналоговые расходы» (совокупность льгот и субсидий) в бюджетном законодательстве, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердили в Минфине. Тогда их можно будет точно оценить. Сделать это предполагается в новой редакции Бюджетного кодекса и отражать в бюджете с 2019 г., поясняет представитель Минфина.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров