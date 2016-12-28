Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Моторы от «Роснефтегаза»

Правительство отправит деньги «Роснефтегаза» авиастроителям

Двигатель ТВ7-117С на выставке высоких технологий
Двигатель ТВ7-117С на выставке высоких технологий
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На официальном сайте правовой информации во вторник были опубликованы распоряжения премьера Дмитрия Медведева о внесении в уставный капитал Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, «дочка» госкорпорации «Ростех») средств на разработку авиадвигателей за счет дивидендов «Роснефтегаза» и сверхнормативных поступлений от приватизации «Роснефти». Министерству промышленности и торговли этими распоряжениями предлагается внести 1,5 млрд руб. на разработку перспективного двигателя сверхбольшой тяги ПД-35 и 0,783 млрд руб. – на разработку и организацию производства двигателя ТВ7-117 для регионального самолета Ил-114. Еще двумя распоряжениями Минпромторг должен внести в уставный капитал ОАК 1,517 млрд руб. на разработку Ил-114 и 2,4 млрд – на модернизацию широкофюзеляжного Ил-96.

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