Россия привыкает к стагнации

Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Россия ищет вход в выход

Российская экономика завершает двухлетний спад. Хотя он был относительно неглубоким – за 2015–2016 гг. чуть более чем на 4%, – потеряно намного больше.