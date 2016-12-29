Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Россия ищет вход в выход

Россия привыкает к стагнации

Остановка перечеркнула прежние результаты: за 2000–2016 годы российская экономика выросла меньше мировой
Россия ищет вход в выход
Россия ищет вход в выход
Е. Разумный / Ведомости

Российская экономика завершает двухлетний спад. Хотя он был относительно неглубоким – за 2015–2016 гг. чуть более чем на 4%, – потеряно намного больше.

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