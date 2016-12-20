ПФР пояснил, когда пенсионерам выплатят 5000 рублей

Не все получат их вместе с пенсией, некоторые - позже

Все пенсионеры получат единовременную выплату в 5000 руб. в январе, но некоторые - не вместе с пенсией, а позже, рассказал председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Коллеги, людям нужно объяснять. У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5000 руб., кто получает пенсию в первые 10 дней», – сказал он (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, ПФР просил механизм выплаты 5000 руб. вместе с пенсией, «но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства».

Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 по 28 января 2017 г. – без задержек, пояснили в пресс-службе ПФР: все необходимые средства уже заложены в бюджет.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионеры, получающие пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, тоже получат выплату в 5000 руб., но в период с 13 по 28 января 2017 г. также с доставкой на дом, уточнили в ПФР. Дополнительную дату выплаты таким пенсионерами сообщат при доставке пенсии за декабрь 2016 г. Для тех, кто получает пенсию через банк, действуют те же сроки, говорится в сообщении фонда.

О решении выплатить пенсионерам по 5000 руб. вместо очередной индексации пенсий премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил 23 августа. Правительство в начале года отказалось индексировать пенсии на уровень фактической инфляции предыдущего года, как того требует закон, и повысило пенсии на 4% вместо 12,9%.

По 5000 руб. получат те, кто постоянно проживает в России и на 31 декабря 2016 г. является получателем пенсии от Пенсионного фонда России, т. е. успел до этого момента оформить пенсию и хотя бы один раз ее получить. Пенсионеры получат деньги вне зависимости от получения иных выплат или мер социальной поддержки.

Как заявлял ранее Медведев, единовременная выплата будет производиться территориальными органами Пенсионного фонда на основании документов, имеющихся в их распоряжении. Удержания, предусмотренные законодательством, из суммы этой единовременной выплаты производиться не будут. Расходы на эти цели составят 221,7 млрд руб.

По данным опроса «Левада-центра», 3% россиян обрадовались решению правительства заменить индексацию пенсий в начале 2017 г. разовой выплатой в 5000 руб. Среди опрошенных лиц пенсионного возраста это решение вызвало радость у 5%. 12% населения (в целом по выборке) отнеслись к замене индексации пенсий единоразовой выплатой с «одобрением» и 9% - с «пониманием» (среди пенсионеров одобрения и понимания оказалось еще больше - 17 и 10% соответственно). 18% опрошенных возмущены этим решением (30% опрошенных пенсионеров). У 15% респондентов оно вызвало недоумение (18% пенсионеров). 3% по выборке в целом и 4% пенсионеров приняли это решение со смирением.