Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Оспорить оспоренное

Регионы получают все новые возможности для наполнения бюджетов имущественными налогами

Они смогут оспаривать снижение кадастровой стоимости земли
Регионы получают все новые возможности для наполнения бюджетов имущественными налогами
Регионы получают все новые возможности для наполнения бюджетов имущественными налогами
С. Портер / Ведомости

Проект поправок в закон об оценочной деятельности, усложняющий снижение кадастровой стоимости земельных участков, правительство внесло в Госдуму в конце прошлого года. Он разрешает местным органам власти, а также властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя оспаривать в суде решения комиссий при Росреестре, если они существенно снизили кадастровую стоимость. Что считается существенным снижением, в законопроекте и сопроводительных материалах не указывается. Сейчас муниципалитеты могут оспаривать такие решения, только если сами являются собственниками земли.

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