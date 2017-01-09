Регионы получают все новые возможности для наполнения бюджетов имущественными налогами

Проект поправок в закон об оценочной деятельности, усложняющий снижение кадастровой стоимости земельных участков, правительство внесло в Госдуму в конце прошлого года. Он разрешает местным органам власти, а также властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя оспаривать в суде решения комиссий при Росреестре, если они существенно снизили кадастровую стоимость. Что считается существенным снижением, в законопроекте и сопроводительных материалах не указывается. Сейчас муниципалитеты могут оспаривать такие решения, только если сами являются собственниками земли.

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