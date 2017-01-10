Правила Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Госзаказ в шестом доме Правительство назначило Российский аукционный дом площадкой госзаказа Рынок считает, что правительство превысило полномочия 10 января 01:01 Екатерина Мереминская / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Правительство назначает без отбора Денис Абрамов / Ведомости Неисповедимы пути лоббизма – так охарактеризовал решение правительства гендиректор площадки госзаказа «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев (передал через представителя). Правительство превысило полномочия, негодует совладелец ЭТП ММВБ Сергей Габестро. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров