Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Госзаказ в шестом доме

Правительство назначило Российский аукционный дом площадкой госзаказа

Рынок считает, что правительство превысило полномочия

Екатерина Мереминская

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