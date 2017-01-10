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Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Госзаказ в шестом доме

Правительство назначило Российский аукционный дом площадкой госзаказа

Рынок считает, что правительство превысило полномочия
Правительство назначает без отбора
Правительство назначает без отбора
Денис Абрамов / Ведомости

Неисповедимы пути лоббизма – так охарактеризовал решение правительства гендиректор площадки госзаказа «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев (передал через представителя). Правительство превысило полномочия, негодует совладелец ЭТП ММВБ Сергей Габестро.

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