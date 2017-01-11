Чиновники могут быстрее писать законы, уверены в Минэкономразвития

Новый министр экономического развития Максим Орешкин сам подписал план документоускорения
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / Ведомости
Минэкономразвития хочет сократить срок подготовки нормативно-правовых документов министерствами и ведомствами на 30%, следует из проекта плана социально-экономического развития на 2017 г. («Ведомости» ознакомились с ним). Для этого к сентябрю будет выпущен отдельный акт правительства. План обсуждался во вторник на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, до осени министерство будет анализировать действующую практику нормотворчества.