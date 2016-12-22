Госдума ищет себе новое место в системе власти

В среду новая Госдума провела последнее пленарное заседание в этом году. Из-за выборов в сентябре первая сессия оказалась рекордно короткой – 2,5 месяца. Но этого вполне достаточно, чтобы оценить, чем Дума под руководством бывшего первого замруководителя кремлевской администрации Вячеслава Володина отличается от предшественниц.

Новые порядки

Новое руководство начало с закручивания гаек в отношении депутатов. Им запретили передавать голос коллегам и обязали лично присутствовать на пленарных заседаниях под угрозой штрафа в размере 1/6 зарплаты за каждую пропущенную пленарку. Исключение сделано лишь для тех, кто находится на больничном, в официальной командировке или отпуске. К концу сессии «неуважительных» прогульщиков ни в одной фракции не нашлось, но близкий к руководству Думы собеседник отмечает рост числа депутатов, берущих отпуск за свой счет.

Борьба за порядок коснулась и законотворчества: во фракциях появились экспертные советы, через которые должны проходить все депутатские проекты. Партийный фильтр призван отсекать откровенные пиар-инициативы и помогать доводить до ума заслуживающие внимания законопроекты. Средств на экспертов новая Дума не жалеет: каждая фракция получит на это по 10 млн руб., а с учетом комитетов на финансирование экспертной работы планируется тратить по 100 млн руб. в год.

Кроме того, в конце сессии была создана рабочая группа для подготовки поправок в думский регламент, содержащих новые требования к качеству и содержанию законопроектов. Как полагают в Думе, это позволит разгрузить портфель мертвых инициатив и избежать нынешней ситуации, когда под конец сессии в повестке каждого пленарного заседания было по 100–150 вопросов, большая часть которых – оставшиеся с прошлого созыва законопроекты, рекомендованные комитетами к отклонению по сокращенной процедуре.

Как полагает сам Володин, после этого с изменениями регламента будет покончено на 99% и в следующем году депутатов ждет работа над качеством законопроектов: «Этапы организации и вовлечения в работу прошли». Внимания к Думе стало больше, есть обратная связь с регионами, добавляет собеседник, близкий к руководству палаты. Однако новые порядки нравятся не всем. Так, сдал мандат один из самых богатых депутатов, избиравшийся четыре раза единоросс Александр Скоробогатько. Он был «не из тех, кто ходит на пленарные заседания», поясняет его однопартиец: «Кому понравится отчитываться за пропуски и быть в списках лишенных зарплаты?» Степень удовлетворенности переменами прямо пропорциональна степени близости к руководству Госдумы, полагает собеседник, близкий к руководству фракции КПРФ: «Многие считают показухой ряд шагов, так как не имеют прямых дивидендов ни от компромиссов, ни от пиар-решений».

Новые запросы

Другой новацией Володина стала попытка пересмотреть взаимоотношения Госдумы с администрацией президента и правительством.

Сначала совет Думы по инициативе председателя решил ограничить круг присутствующих на заседаниях совета теми, кому такое право дает регламент нижней палаты. Поскольку из кремлевских чиновников там упоминается только представитель президента в Думе, под новые ограничения автоматически подпадали сотрудники кремлевского управления внутренней политики (УВП), которые регулярно ходят на разные думские мероприятия. Комментаторы заговорили о первом столкновении Володина с его кремлевским преемником Сергеем Кириенко, но конфликт был улажен: сотрудники УВП, как говорят в Кремле, «как ходили в Думу, так и ходят», а в Думе уверяют, что выгонять кремлевских чиновников и не собирались.

Берегите законы В среду Владимир Путин встретился с руководством обеих палат парламента. Похвалив их за принятие бюджета, президент вместе с тем призвал парламентариев «бережно относиться к изменениям в действующие законы».

Затем процедурные разногласия обнаружились у Думы и с Белым домом. Представители всех четырех фракций внесли законопроект, обязывающий правительство готовить проекты необходимых подзаконных актов к третьему чтению соответствующих законопроектов (сейчас они разрабатываются после принятия законов). Но до открытого конфликта снова не дошло. После встречи Володина с премьером Дмитрием Медведевым депутаты решили ограничиться поправками в свой регламент: третье чтение законопроектов, требующих принятия подзаконных актов, будет назначаться лишь после того, как правительство пришлет в Думу их подробное изложение и сообщит о сроках принятия. Также с Белым домом была достигнута договоренность о том, что на заседаниях комитетов при обсуждении правительственных законопроектов будут присутствовать чиновники не ниже замминистра.

В Госдуме настаивают, что конфликт между Думой, Кремлем и правительством «раздут СМИ»: на уровне руководителей есть абсолютное взаимопонимание, но ниже иногда появляются проблемы, объясняет человек, близкий к руководству палаты. Оппозицию новый подход тоже в целом устраивает. Отношения с исполнительной властью выстраиваются по-другому: Дума ей не оппонирует, но все предпринятые шаги говорят о том, что у Думы появилась своя позиция, подчеркивает Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). Володин выстраивает вокруг Госдумы крепость, добавляет другой собеседник во фракции эсеров. «Мы переживаем историческое событие – растущее влияние Госдумы, повышение уровня доверия к ней. Мы получаем новую кристаллизацию системы сдержек и противовесов», – считает Алексей Диденко (ЛДПР).

Новые задачи

Эксперты оценивают перемены в Думе неоднозначно.

По мнению политолога Константина Калачева, новый курс думского руководства встречает поддержку: ВЦИОМ дает новой Думе 52% одобрения (см. график), а «они еще ни разу с правительством серьезно не бодались за народные интересы». Есть два разнонаправленных процесса – рост влияния Госдумы и снижение статуса и автономности отдельных депутатов, считает политолог Михаил Виноградов: «Пока одномандатники не выражали публичного недовольства тем, что не стали депутатами первого сорта, хотя многие из них рассчитывали на это». Основные цели Думы в первую сессию – переломить негативный имидж и тенденцию девальвации статуса депутата, выстроить четкие правила и процедуры и сохранить управляемость парламентского процесса для реализации задач власти и в целом это удалось, полагает политолог Александр Пожалов. Долгосрочная же цель – не реализация личных амбиций отдельных депутатов, а изменение места Думы в конфигурации отношений с исполнительной властью: чтобы новое правительство, сформированное весной 2018 г., «с самого начала воспринимало Госдуму не как приводной ремень исполнительной власти, а как содержательную площадку для поиска компромиссных решений», резюмирует эксперт.

Все эти кампании по «повышению статуса Думы» или «укреплению дисциплины» имеют одну цель – приобретение Володиным личного политического рейтинга, возражает политолог Алексей Чеснаков: «Авторитет Думы достигается не тем, что депутатов заставляют находиться на работе дольше, а конкретными решениями, которые увеличивают вес палаты в принятии государственных решений: жесткой позицией в противостоянии исполнительной власти, использованием права вето и т. д. На авторитет влияют действия, а не слова, но хватит ли для таких действий у парламента политической воли? Думаю, нет». Депутаты зависят от избирателей, но у наших депутатов избиратель сидит в Кремле, напоминает политолог Дмитрий Орешкин. Если бы они несли ответственность перед теми, кто их должен избирать, то никакой административной ответственности не понадобилось бы, говорит он: «Пока я не видел ни одного законопроекта от правительства или Кремля, который бы Дума радостно развернула, – наоборот, она старательно штампует все, что присылают».

В подготовке статьи участвовал Петр Козлов