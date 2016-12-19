Борьба за качество

В Госдуме создана рабочая группа, которая подготовит изменения в регламент палаты, позволяющие заранее отсекать некачественные законопроекты. Решение об этом совет Госдумы принял в четверг. Группу возглавит первый зампред Думы Иван Мельников (КПРФ), в ее составе также единороссы, председатели комитетов по госстроительству и по регламенту Павел Крашенинников и Ольга Савостьянова, а также председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР). Депутатам помогут сотрудники правового управления Госдумы, первое заседание рабочей группы планируется провести уже на следующей неделе.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров