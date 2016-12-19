Борьба за качество

Руководство Госдумы надеется повысить качество законотворческого процесса
Андрей Гордеев / Ведомости
В Госдуме создана рабочая группа, которая подготовит изменения в регламент палаты, позволяющие заранее отсекать некачественные законопроекты. Решение об этом совет Госдумы принял в четверг. Группу возглавит первый зампред Думы Иван Мельников (КПРФ), в ее составе также единороссы, председатели комитетов по госстроительству и по регламенту Павел Крашенинников и Ольга Савостьянова, а также председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР). Депутатам помогут сотрудники правового управления Госдумы, первое заседание рабочей группы планируется провести уже на следующей неделе.