Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Борьба за качество

Борьба за качество

Госдума начинает борьбу за качество вносимых законопроектов. Заведомо непроходные «рекламные» инициативы отдельных коллег наносят ущерб авторитету парламента, объясняют депутаты
Руководство Госдумы надеется повысить качество законотворческого процесса
Руководство Госдумы надеется повысить качество законотворческого процесса
Андрей Гордеев / Ведомости

В Госдуме создана рабочая группа, которая подготовит изменения в регламент палаты, позволяющие заранее отсекать некачественные законопроекты. Решение об этом совет Госдумы принял в четверг. Группу возглавит первый зампред Думы Иван Мельников (КПРФ), в ее составе также единороссы, председатели комитетов по госстроительству и по регламенту Павел Крашенинников и Ольга Савостьянова, а также председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР). Депутатам помогут сотрудники правового управления Госдумы, первое заседание рабочей группы планируется провести уже на следующей неделе.

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