Госдуме надоел имидж «бешеного принтера»

В Госдуме создана рабочая группа, которая подготовит изменения в регламент с тем, чтобы заранее отсекать некачественные законопроекты. Решение об этом совет Госдумы принял в четверг.

Группу возглавит первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), в ее составе также руководитель комитета по госстроительству Павел Крашенинников (ЕР), руководитель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР), руководитель комитета по регламенту Ольга Савостьянова (ЕР). Также в работе поучаствует правовое управление Госдумы. Первое заседание рабочей группы готовится уже на следующей неделе.

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Было предложение вернуться к закону о законах, но думский регламент - более защищенный документ, объясняет Диденко. «Мы подготовим новые перечни состава документа при внесении. Это есть и сейчас, но нужно предусмотреть влияние на качество, ведь его достоверность не предусмотрена регламентом», - говорит депутат. Можно предусмотреть новый документ - прогноз социально-экономического влияния законопроекта, говорит он: сейчас финансово-экономическое обоснование документа часто исчерпывается одной страницей. «Наша конечная цель - улучшить качество законопроектов и уменьшить количество законопроектов к отклонению», - говорит депутат. Он предлагает повысить роль фракций: «У каждой из них должна вестись работа депутатов с экспертами».

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, цель которой - подготовка требований к вносимым законопроектам. Суть в том, чтобы минимизировать поступление юридически слабо подготовленных законопроектов, а также не допускать изменения концепций после первого чтения путем внесения поправок во втором», - говорит Мельников. Одним регламентом этих проблем не решить, признает он: речь идет в том числе о доработке давно лежащего в Думе законопроекта «О порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов». Важно сделать так, чтобы правила были понятны и едины, но не мешали партиям реализовывать программы и обещания в законодательной работе, отмечает коммунист.

Госдума устала

Такое решение депутаты приняли, увидев, что в повестке Госдумы слишком много законопроектов на отклонение. «Как только мы разберем и отклоним все это в январе, в феврале моментально накопится еще стопка точно таких бездумных инициатив», - объясняет собеседник, близкий к руководству нижней палаты парламента. По всей видимости, законопроекты, которые не будут соответствовать новым требованиям, будут возвращать авторам на этапе обсуждения в профильных комитетах. «В инициативах при внесении их никто ограничивать не будет, но новые требования будут повышать ответственность», - объясняет собеседник в нижней палате парламента.

Предыдущая Госдума вносила массу плохих и непроработанных законов, которые доставляли проблемы исполнительной власти, отмечает политолог Федор Крашенниников. «Очевидно, принято аппаратное решение, согласно которому исполнительной власти надо помогать, и Госдума должна будет тщательнее вычитывать документы, тратить на них больше времени», - предполагает он. Но говорить об улучшении качества именно депутатских инициатив сложно, потому что законопроекты, по словам эксперта, продолжат писаться не в Госдуме, а в администрации президента и правительстве.

Системное развитие и эффективность законодательства как стройной целостной системы зависит от качества вносимых в парламент законопроектов, соглашается с депутатами политолог Константин Калачёв. «Критерии качества законопроектов очевидны, законопроект должен быть: 1) необходимым, 2) понятным, 3) исполнимым. Для депутатов, занимавшихся ранее самопиаром, критерии были совсем другие - минимальная трудоемкость при написании, максимальная резонансность при внесении», - говорит политолог. Появление рабочей группы, которая предложит, как ранжировать законпроекты по качеству, придумает новые критерии качества, займется совершенствованием регламента, поставит барьеры на пути одиозных, эпатажных и фантастических законодательных инициатив, можно только приветствовать.

«Самопиар отдельных депутатов на темах, которые заведомо не будут поддержаны не только большинством, но и фракциями меньшинства, надо как-то сдерживать. Рекламные инициативы самоходных депутатов потом преподносятся как инициативы Госдумы, что наносит ущерб авторитету парламента», - уверен Калачев. Озабоченность нового руководства Госдумы этой проблемой можно понять - законопроект должен соответствовать политическим, экономическим, социальным, правовым реалиям и уж точно здравому смыслу, замечает эксперт. «Не уверен, что всякие дикие инициативы из прошлого созыва соответствовали даже элементарным нормативно-правовым требованиям», - продолжает он.