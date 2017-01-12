Всемирный банк: Россия нуждается в увеличении инвестиций в инфраструктуру

В 2012-2014 годах на это выделялось менее 1% ВВП вместо необходимых 75%, считают эксперты банка

Всемирный банк представил на Гайдаровском форуме новый доклад о российской экономике – «Пути достижения всеобъемлющего экономического роста». Он назван «комплексным диагностическим исследованием экономики». В нем говорится, что Россия нуждается в масштабном увеличении инвестиций в транспортную, энергетическую, коммунальную и социальную инфраструктуру.

«Нужны масштабные инвестиции в инфраструктуру. В 2012-2014 гг. государственные расходы России на инфраструктуру составили менее 1% ВВП в год, в то время как потребности в таких инвестициях оцениваются на уровне $1 трлн – 75% российского ВВП за 2015 г.», – приводит ТАСС текст документа.

В нем отмечается, что в последние годы неудовлетворительная инфраструктура создает серьезные препятствия на пути экономического роста. В частности, серьезных вложений требует транспортная инфраструктура. В докладе отмечается, что транспортная сеть в России обширна, но распределена неравномерно и характеризуется низким качеством.

Транспортная перегруженность основной автодорожной сети, по мнению авторов доклада, повышает транспортные расходы и мешает развитию городов за счет увеличения времени в пути. В наихудшем положении находятся регионы, не имеющие выхода на железнодорожные магистрали.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует России грядущие проблемы государства с выполнением общественного договора. Суть общественного договора, как отмечается в докладе, в том, что государство должно обеспечивать рабочие места, предоставлять разнообразные госуслуги и раздавать субсидии и иные социальные выплаты. В обмен общество отдает власти «роль руководителя и управляющего».

На презентации доклада заместитель главного экономиста Всемирного банка Ана Ревенга сообщила, что для почти 60 млн человек в России государство – основной источник дохода. Это 40 млн пенсионеров и порядка 20 млн сотрудников госкомпаний, передает телеканал «Дождь» слова представителя банка.

Проблема в том, отмечается в документе, что в бюджете России больше нет средств на выполнение общественного договора. Ранее власти тратили на это средства в ущерб другим статьям, а именно – мало инвестировали в инфраструктуру, здравоохранение и образование. В итоге «качество и справедливость предоставления таких услуг перестали оправдывать ожидания», заключили во Всемирном банке.